- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
58
Kârla kapanan işlemler:
55 (94.82%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (5.17%)
En iyi işlem:
3.70 USD
En kötü işlem:
-3.18 USD
Brüt kâr:
50.74 USD (296 628 pips)
Brüt zarar:
-3.40 USD (32 113 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (23.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
23.55 USD (30)
Sharpe oranı:
0.85
Alım-satım etkinliği:
87.33%
Maks. mevduat yükü:
3.04%
En son işlem:
10 dakika önce
Hafta başına işlemler:
60
Ort. tutma süresi:
35 dakika
Düzelme faktörü:
14.89
Alış işlemleri:
58 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
14.92
Beklenen getiri:
0.82 USD
Ortalama kâr:
0.92 USD
Ortalama zarar:
-1.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-3.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.18 USD (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3.18 USD (0.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.31% (3.18 USD)
Varlığa göre:
3.44% (35.20 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|30
|ETHUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|24
|ETHUSD
|23
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|241K
|ETHUSD
|23K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.70 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 30
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +23.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.18 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Weltrade-Live
|0.00 × 2
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 150 USD
5%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
100%
58
94%
87%
14.92
0.82
USD
USD
3%
1:500