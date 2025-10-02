SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / TDI Professional FX Best Pairs
Jeffrey Adeniyi Richard Ajani

TDI Professional FX Best Pairs

Jeffrey Adeniyi Richard Ajani
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 200 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 5%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
14 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
8.24 EUR
En kötü işlem:
0.00 EUR
Brüt kâr:
52.95 EUR (7 159 pips)
Brüt zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kazanç:
14 (52.95 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
52.95 EUR (14)
Sharpe oranı:
1.56
Alım-satım etkinliği:
85.85%
Maks. mevduat yükü:
4.29%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
5 (35.71%)
Satış işlemleri:
9 (64.29%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
3.78 EUR
Ortalama kâr:
3.78 EUR
Ortalama zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 EUR (0)
Aylık büyüme:
5.30%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
0.00 EUR (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
8.63% (87.57 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCAD 6
EURGBP 4
EURUSD 3
CADCHF 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCAD 17
EURGBP 11
EURUSD 24
CADCHF 8
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCAD 2.7K
EURGBP 1.2K
EURUSD 2.5K
CADCHF 714
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.24 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +52.95 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real9
8.50 × 2
İnceleme yok
2025.10.22 08:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.22 07:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 03:57
Share of trading days is too low
2025.10.16 03:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.02 10:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 10:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 10:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.02 10:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 10:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
