- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
471
Kârla kapanan işlemler:
423 (89.80%)
Zararla kapanan işlemler:
48 (10.19%)
En iyi işlem:
20.60 USD
En kötü işlem:
-0.47 USD
Brüt kâr:
992.91 USD (1 022 446 pips)
Brüt zarar:
-8.57 USD (6 069 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
167 (582.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
582.30 USD (167)
Sharpe oranı:
0.73
Alım-satım etkinliği:
17.22%
Maks. mevduat yükü:
16.68%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
471
Ort. tutma süresi:
21 dakika
Düzelme faktörü:
489.72
Alış işlemleri:
413 (87.69%)
Satış işlemleri:
58 (12.31%)
Kâr faktörü:
115.86
Beklenen getiri:
2.09 USD
Ortalama kâr:
2.35 USD
Ortalama zarar:
-0.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-1.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.89 USD (8)
Aylık büyüme:
32.72%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2.01 USD (0.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.05% (1.89 USD)
Varlığa göre:
6.11% (234.52 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|471
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|984
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +20.60 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 167
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +582.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.89 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
🔥 NEW: Gold Scalping Account LIVE!
✅ Manual trading only - No bots ✅ London session exclusive ✅
İnceleme yok