SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / RedFox Gold Scalping
Rui Manh Tien

RedFox Gold Scalping

Rui Manh Tien
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 33%
Exness-Real17
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
471
Kârla kapanan işlemler:
423 (89.80%)
Zararla kapanan işlemler:
48 (10.19%)
En iyi işlem:
20.60 USD
En kötü işlem:
-0.47 USD
Brüt kâr:
992.91 USD (1 022 446 pips)
Brüt zarar:
-8.57 USD (6 069 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
167 (582.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
582.30 USD (167)
Sharpe oranı:
0.73
Alım-satım etkinliği:
17.22%
Maks. mevduat yükü:
16.68%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
471
Ort. tutma süresi:
21 dakika
Düzelme faktörü:
489.72
Alış işlemleri:
413 (87.69%)
Satış işlemleri:
58 (12.31%)
Kâr faktörü:
115.86
Beklenen getiri:
2.09 USD
Ortalama kâr:
2.35 USD
Ortalama zarar:
-0.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-1.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.89 USD (8)
Aylık büyüme:
32.72%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2.01 USD (0.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.05% (1.89 USD)
Varlığa göre:
6.11% (234.52 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 471
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 984
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 1M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +20.60 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 167
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +582.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.89 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real18
5.67 × 27
Exness-Real9
9.42 × 121
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
23.74 × 295
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

🔥 NEW: Gold Scalping Account LIVE!

✅ Manual trading only - No bots ✅ London session exclusive ✅ 

İnceleme yok
2025.10.05 07:24
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.10.02 10:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 10:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol