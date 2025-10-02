SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / AIP
Vu Thi Thu

AIP

Vu Thi Thu
0 inceleme
15 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real26
1:400
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
268
Kârla kapanan işlemler:
210 (78.35%)
Zararla kapanan işlemler:
58 (21.64%)
En iyi işlem:
7.35 USD
En kötü işlem:
-20.08 USD
Brüt kâr:
293.68 USD (293 567 pips)
Brüt zarar:
-224.19 USD (224 160 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (28.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
35.00 USD (7)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
1.16
Alış işlemleri:
132 (49.25%)
Satış işlemleri:
136 (50.75%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
0.26 USD
Ortalama kâr:
1.40 USD
Ortalama zarar:
-3.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-42.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-47.21 USD (6)
Aylık büyüme:
29.78%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.23 USD
Maksimum:
59.98 USD (23.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 268
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 69
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 69K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.35 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +28.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -42.79 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real26
18.59 × 22
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Scalping
İnceleme yok
2025.10.02 10:09
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 12.12% of days out of the 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 10:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol