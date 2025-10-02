- Büyüme
İşlemler:
268
Kârla kapanan işlemler:
210 (78.35%)
Zararla kapanan işlemler:
58 (21.64%)
En iyi işlem:
7.35 USD
En kötü işlem:
-20.08 USD
Brüt kâr:
293.68 USD (293 567 pips)
Brüt zarar:
-224.19 USD (224 160 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (28.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
35.00 USD (7)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
1.16
Alış işlemleri:
132 (49.25%)
Satış işlemleri:
136 (50.75%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
0.26 USD
Ortalama kâr:
1.40 USD
Ortalama zarar:
-3.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-42.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-47.21 USD (6)
Aylık büyüme:
29.78%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.23 USD
Maksimum:
59.98 USD (23.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
Sembol
İşlemler
Sell
Buy
XAUUSD
268
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol
Brüt kâr, USD
Zarar, USD
Kâr, USD
XAUUSD
69
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
Sembol
Brüt kâr, pips
Zarar, pips
Kâr, pips
XAUUSD
69K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.35 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +28.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -42.79 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
