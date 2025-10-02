SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Gold PO
Jimi Jim

Gold PO

Jimi Jim
0 inceleme
49 hafta
0 / 0 USD
0%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
504
Kârla kapanan işlemler:
423 (83.92%)
Zararla kapanan işlemler:
81 (16.07%)
En iyi işlem:
75.84 USD
En kötü işlem:
-112.33 USD
Brüt kâr:
2 119.10 USD (2 017 083 pips)
Brüt zarar:
-1 367.08 USD (1 238 428 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (67.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
694.13 USD (30)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
144
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
1.29
Alış işlemleri:
289 (57.34%)
Satış işlemleri:
215 (42.66%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
1.49 USD
Ortalama kâr:
5.01 USD
Ortalama zarar:
-16.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-584.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-584.99 USD (8)
Aylık büyüme:
10.36%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
584.99 USD (27.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 503
profit 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 676
profit 76
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 779K
profit 0
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +75.84 USD
En kötü işlem: -112 USD
Maksimum ardışık kazanç: 30
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +67.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -584.99 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 170
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
373 daha fazla...
2025.10.02 09:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
