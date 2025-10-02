SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Algotraders Flow 9172275
Agus Darma Kusuma

Algotraders Flow 9172275

Agus Darma Kusuma
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -51%
TradeMaxGlobal-Live9
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
7 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (50.00%)
En iyi işlem:
153.64 USD
En kötü işlem:
-781.54 USD
Brüt kâr:
373.22 USD (7 641 pips)
Brüt zarar:
-3 033.19 USD (24 633 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (92.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
281.04 USD (2)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
7.68%
Maks. mevduat yükü:
11.98%
En son işlem:
31 dakika önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.92
Alış işlemleri:
12 (85.71%)
Satış işlemleri:
2 (14.29%)
Kâr faktörü:
0.12
Beklenen getiri:
-190.00 USD
Ortalama kâr:
53.32 USD
Ortalama zarar:
-433.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-2 194.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 194.51 USD (3)
Aylık büyüme:
-50.96%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 658.92 USD
Maksimum:
2 876.80 USD (282.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
61.45% (2 877.85 USD)
Varlığa göre:
35.66% (921.18 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -2.7K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -17K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +153.64 USD
En kötü işlem: -782 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +92.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 194.51 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

AlgoTraders Flow MT5 — Gold (XAUUSD) H1 Expert Advisor

Stabilite odaklı bir EA, XAUUSD’nin H1 zaman dilimi için tasarlanmıştır. Trend takibi, kırılma onayı ve seans bazlı momentum dâhil olmak üzere altı yerleşik stratejiyi birleştirir. ATR tabanlı adaptif stop-loss ve take-profit uygulayarak düşük çekilme (drawdown) sağlar. Risk filtreleri; seans ve spread kontrollerini içerir, Multi-Magic Number özelliği ise strateji bazında istatistiklerin ayrı tutulmasına yardımcı olur. Önerilen başlangıç sermayesi 500 $’dır. Paket ömür boyu güncellemeler ve hızlı destek içerir. Tutarlı, kurallara dayalı işlem isteyen ve strateji başına esnek açma/kapama kontrolü kullanmak isteyen intraday-swing trader’lar için uygundur. (algotraders.web.id)

Öne çıkanlar

  • MT5 • XAUUSD • H1 için optimize edilmiştir. (algotraders.web.id)

  • 6 otomatik strateji (trend, kırılma, momentum). (algotraders.web.id)

  • Adaptif risk kontrolü için ATR tabanlı SL/TP; kötü piyasa koşullarından kaçınmak için seans & spread filtreleri. (algotraders.web.id)

  • Performansı net izlemek için Multi-Magic Number. (algotraders.web.id)

  • Önerilen minimum bakiye: 500 $; ömür boyu güncellemeler ve destek dâhildir. (algotraders.web.id)

⚠️ Not: CFD işlemleri risk içerir. Önce demo veya küçük bir gerçek hesapta test edin ve yüksek etkili haber dönemlerinden kaçının. (algotraders.web.id)


İnceleme yok
2025.10.17 11:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.17 10:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.17 09:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.17 08:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.12 23:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 15:29
Share of trading days is too low
2025.10.02 15:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.02 14:19
Share of trading days is too low
2025.10.02 14:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.02 07:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 07:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 07:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.02 07:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 07:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Algotraders Flow 9172275
Ayda 30 USD
-51%
0
0
USD
1.9K
USD
3
100%
14
50%
8%
0.12
-190.00
USD
61%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.