|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-2.7K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-17K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
AlgoTraders Flow MT5 — Gold (XAUUSD) H1 Expert Advisor
Stabilite odaklı bir EA, XAUUSD’nin H1 zaman dilimi için tasarlanmıştır. Trend takibi, kırılma onayı ve seans bazlı momentum dâhil olmak üzere altı yerleşik stratejiyi birleştirir. ATR tabanlı adaptif stop-loss ve take-profit uygulayarak düşük çekilme (drawdown) sağlar. Risk filtreleri; seans ve spread kontrollerini içerir, Multi-Magic Number özelliği ise strateji bazında istatistiklerin ayrı tutulmasına yardımcı olur. Önerilen başlangıç sermayesi 500 $’dır. Paket ömür boyu güncellemeler ve hızlı destek içerir. Tutarlı, kurallara dayalı işlem isteyen ve strateji başına esnek açma/kapama kontrolü kullanmak isteyen intraday-swing trader’lar için uygundur. (algotraders.web.id)
Öne çıkanlar
-
MT5 • XAUUSD • H1 için optimize edilmiştir. (algotraders.web.id)
-
6 otomatik strateji (trend, kırılma, momentum). (algotraders.web.id)
-
Adaptif risk kontrolü için ATR tabanlı SL/TP; kötü piyasa koşullarından kaçınmak için seans & spread filtreleri. (algotraders.web.id)
-
Performansı net izlemek için Multi-Magic Number. (algotraders.web.id)
-
Önerilen minimum bakiye: 500 $; ömür boyu güncellemeler ve destek dâhildir. (algotraders.web.id)
⚠️ Not: CFD işlemleri risk içerir. Önce demo veya küçük bir gerçek hesapta test edin ve yüksek etkili haber dönemlerinden kaçının. (algotraders.web.id)
