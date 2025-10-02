AlgoTraders Flow MT5 — Gold (XAUUSD) H1 Expert Advisor

Stabilite odaklı bir EA, XAUUSD’nin H1 zaman dilimi için tasarlanmıştır. Trend takibi, kırılma onayı ve seans bazlı momentum dâhil olmak üzere altı yerleşik stratejiyi birleştirir. ATR tabanlı adaptif stop-loss ve take-profit uygulayarak düşük çekilme (drawdown) sağlar. Risk filtreleri; seans ve spread kontrollerini içerir, Multi-Magic Number özelliği ise strateji bazında istatistiklerin ayrı tutulmasına yardımcı olur. Önerilen başlangıç sermayesi 500 $’dır. Paket ömür boyu güncellemeler ve hızlı destek içerir. Tutarlı, kurallara dayalı işlem isteyen ve strateji başına esnek açma/kapama kontrolü kullanmak isteyen intraday-swing trader’lar için uygundur. (algotraders.web.id)

Öne çıkanlar

MT5 • XAUUSD • H1 için optimize edilmiştir. (algotraders.web.id)

6 otomatik strateji (trend, kırılma, momentum). (algotraders.web.id)

Adaptif risk kontrolü için ATR tabanlı SL/TP; kötü piyasa koşullarından kaçınmak için seans & spread filtreleri. (algotraders.web.id)

Performansı net izlemek için Multi-Magic Number. (algotraders.web.id)

Önerilen minimum bakiye: 500 $; ömür boyu güncellemeler ve destek dâhildir. (algotraders.web.id)

⚠️ Not: CFD işlemleri risk içerir. Önce demo veya küçük bir gerçek hesapta test edin ve yüksek etkili haber dönemlerinden kaçının. (algotraders.web.id)