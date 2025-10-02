SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Black And Red
Azer Abdullayev

Black And Red

Azer Abdullayev
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 10%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
27
Kârla kapanan işlemler:
17 (62.96%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (37.04%)
En iyi işlem:
15.07 USD
En kötü işlem:
-26.75 USD
Brüt kâr:
63.27 USD (48 676 pips)
Brüt zarar:
-33.14 USD (7 751 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (13.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
45.20 USD (5)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
82.44%
Maks. mevduat yükü:
30.97%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.05
Alış işlemleri:
16 (59.26%)
Satış işlemleri:
11 (40.74%)
Kâr faktörü:
1.91
Beklenen getiri:
1.12 USD
Ortalama kâr:
3.72 USD
Ortalama zarar:
-3.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-28.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-28.77 USD (7)
Aylık büyüme:
10.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.07 USD
Maksimum:
28.77 USD (20.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.17% (28.77 USD)
Varlığa göre:
13.15% (41.25 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDm 6
USDJPYm 5
XAUUSDm 5
US500m 5
USOILm 3
GBPUSDm 2
XAGUSDm 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDm 6
USDJPYm -2
XAUUSDm 47
US500m -2
USOILm 6
GBPUSDm 2
XAGUSDm -27
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDm 585
USDJPYm -228
XAUUSDm 47K
US500m -6.5K
USOILm 569
GBPUSDm 191
XAGUSDm -534
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.07 USD
En kötü işlem: -27 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +13.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -28.77 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.10.02 10:09
2025.10.02 09:09
2025.10.02 07:59
2025.10.02 06:59
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 11.76% of days out of the 17 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 06:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 06:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Black And Red
Ayda 30 USD
10%
0
0
USD
330
USD
3
0%
27
62%
82%
1.90
1.12
USD
13%
1:200
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.