SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / ORB Open Range Break
Shuaib Kolabhai

ORB Open Range Break

Shuaib Kolabhai
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
1 / 52 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 13%
Exness-MT5Real30
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
11 (91.66%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (8.33%)
En iyi işlem:
130.47 ZAR
En kötü işlem:
-23.25 ZAR
Brüt kâr:
220.94 ZAR (26 500 pips)
Brüt zarar:
-23.25 ZAR (449 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (52.06 ZAR)
Maksimum ardışık kâr:
168.88 ZAR (4)
Sharpe oranı:
0.46
Alım-satım etkinliği:
55.07%
Maks. mevduat yükü:
21.84%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
29 dakika
Düzelme faktörü:
8.50
Alış işlemleri:
8 (66.67%)
Satış işlemleri:
4 (33.33%)
Kâr faktörü:
9.50
Beklenen getiri:
16.47 ZAR
Ortalama kâr:
20.09 ZAR
Ortalama zarar:
-23.25 ZAR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-23.25 ZAR)
Maksimum ardışık zarar:
-23.25 ZAR (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 ZAR
Maksimum:
23.25 ZAR (1.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.46% (23.25 ZAR)
Varlığa göre:
2.84% (44.34 ZAR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 6
US30m 4
USTECm 1
BTCUSDm 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 18
US30m -1
USTECm 0
BTCUSDm 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 10K
US30m -147
USTECm 1.4K
BTCUSDm 14K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +130.47 ZAR
En kötü işlem: -23 ZAR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +52.06 ZAR
Maksimum ardışık zarar: -23.25 ZAR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real30" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real9
0.50 × 2
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Açık Aralık Kopuş (ORB) stratejisi, belirli bir açılış aralığı periyodunun (genellikle piyasa açılışından sonraki ilk 5, 15 veya 30 dakika) en yüksek ve en düşük seviyelerini tanımlar. Uzun pozisyon, fiyat açılış aralığının en yüksek seviyesini kırıp üzerinde kaldığında tetiklenirken, kısa pozisyon açılış aralığının en düşük seviyesinin altına düştüğünde başlatılır. Stop emirleri genellikle aralığın karşı tarafının hemen ötesine yerleştirilir ve işlem yönetimi, sabit risk-ödül hedefleri, takip eden stop emirleri veya önemli gün içi destek/direnç ya da volatilite bazlı seviyelerde ölçeklendirmeyi içerebilir. Strateji, yön hareketlerini yakalamak için seans başı momentumuna ve likiditeye dayanır. İyi filtrelenmiş bir kurulumda, yaklaşık %60-75'lik bir kazanma oranı gerçekçidir. İşlem yapılan pariteler: XAUUSD, US30, Nasdaq İşlem stili: Günlük yatırımcı, Scalper İşlem Seansları: Londra ve New York Haber Olayları: Herhangi bir önemli USD haber olayından önce piyasadan uzak duruyoruz. Risk/Ödül Oranı: 1-1 Barkodlama yok, Martingale yok, tamamen kontrollü ve risk yönetimli işlemler gerçekleştirildi. *****LÜTFEN FİYATIN ARTIŞ GÖSTERECEĞİNİ DİKKATE ALIN***** 10/2/2025


İnceleme yok
2025.10.02 14:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 13:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 09:09
Share of trading days is too low
2025.10.02 09:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.02 06:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 06:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 06:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.02 06:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 06:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ORB Open Range Break
Ayda 30 USD
13%
1
52
USD
1.7K
ZAR
1
0%
12
91%
55%
9.50
16.47
ZAR
3%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.