Açık Aralık Kopuş (ORB) stratejisi, belirli bir açılış aralığı periyodunun (genellikle piyasa açılışından sonraki ilk 5, 15 veya 30 dakika) en yüksek ve en düşük seviyelerini tanımlar. Uzun pozisyon, fiyat açılış aralığının en yüksek seviyesini kırıp üzerinde kaldığında tetiklenirken, kısa pozisyon açılış aralığının en düşük seviyesinin altına düştüğünde başlatılır. Stop emirleri genellikle aralığın karşı tarafının hemen ötesine yerleştirilir ve işlem yönetimi, sabit risk-ödül hedefleri, takip eden stop emirleri veya önemli gün içi destek/direnç ya da volatilite bazlı seviyelerde ölçeklendirmeyi içerebilir. Strateji, yön hareketlerini yakalamak için seans başı momentumuna ve likiditeye dayanır. İyi filtrelenmiş bir kurulumda, yaklaşık %60-75'lik bir kazanma oranı gerçekçidir. İşlem yapılan pariteler: XAUUSD, US30, Nasdaq İşlem stili: Günlük yatırımcı, Scalper İşlem Seansları: Londra ve New York Haber Olayları: Herhangi bir önemli USD haber olayından önce piyasadan uzak duruyoruz. Risk/Ödül Oranı: 1-1 Barkodlama yok, Martingale yok, tamamen kontrollü ve risk yönetimli işlemler gerçekleştirildi. *****LÜTFEN FİYATIN ARTIŞ GÖSTERECEĞİNİ DİKKATE ALIN***** 10/2/2025