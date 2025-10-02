SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ZET PRO from FXGP WMC
Leo Ance Sundara Ganda

ZET PRO from FXGP WMC

Leo Ance Sundara Ganda
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 2%
LiteFinanceVC-Live-08
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
10 (62.50%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (37.50%)
En iyi işlem:
4.67 USD
En kötü işlem:
-3.64 USD
Brüt kâr:
15.48 USD (1 545 pips)
Brüt zarar:
-6.01 USD (598 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (7.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7.95 USD (5)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
3.89%
Maks. mevduat yükü:
5.94%
En son işlem:
16 dakika önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
13 dakika
Düzelme faktörü:
2.40
Alış işlemleri:
8 (50.00%)
Satış işlemleri:
8 (50.00%)
Kâr faktörü:
2.58
Beklenen getiri:
0.59 USD
Ortalama kâr:
1.55 USD
Ortalama zarar:
-1.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-3.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.94 USD (4)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.26 USD
Maksimum:
3.94 USD (0.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.97% (3.94 USD)
Varlığa göre:
3.88% (15.70 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDf 16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDf 9
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDf 947
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.67 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +7.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.94 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Thank you for visiting our signal

We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.

We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.

If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.

Regards
3T & FXGP Team








İnceleme yok
2025.10.02 20:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.02 17:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 16:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 14:19
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.02 07:59
Share of trading days is too low
2025.10.02 07:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.02 05:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 05:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 05:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.02 05:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 05:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ZET PRO from FXGP WMC
Ayda 50 USD
2%
0
0
USD
409
USD
1
100%
16
62%
4%
2.57
0.59
USD
4%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.