Takashi Hasebe

Loser

Takashi Hasebe
0 inceleme
Güvenilirlik
91 hafta
0 / 0 USD
Ayda 55 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 36%
GaitameFinest-S2-Main
1:25
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 768
Kârla kapanan işlemler:
1 031 (58.31%)
Zararla kapanan işlemler:
737 (41.69%)
En iyi işlem:
11 083.00 JPY
En kötü işlem:
-13 524.00 JPY
Brüt kâr:
255 377.00 JPY (133 268 pips)
Brüt zarar:
-238 178.00 JPY (127 152 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (4 504.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
19 137.00 JPY (5)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
57.14%
Maks. mevduat yükü:
59.94%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.47
Alış işlemleri:
939 (53.11%)
Satış işlemleri:
829 (46.89%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
9.73 JPY
Ortalama kâr:
247.70 JPY
Ortalama zarar:
-323.17 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
27 (-3 690.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-14 029.00 JPY (2)
Aylık büyüme:
-5.65%
Yıllık tahmin:
-68.58%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 923.00 JPY
Maksimum:
36 822.00 JPY (88.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.31% (36 822.00 JPY)
Varlığa göre:
3.93% (409.00 JPY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 1616
AUDUSD 131
EURUSD 21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 144
AUDUSD 5
EURUSD 2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 5.6K
AUDUSD 388
EURUSD 124
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11 083.00 JPY
En kötü işlem: -13 524 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +4 504.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -3 690.00 JPY

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GaitameFinest-S2-Main" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tradeview-Live
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
xChief-Demo
0.24 × 38
Tickmill-Live08
0.24 × 95
ICMarketsSC-Live25
0.28 × 107
TitanFX-01
0.31 × 875
ICMarkets-Live10
0.41 × 186
ICMarketsSC-Live27
0.52 × 286
Exness-Real2
1.00 × 4
ICMarkets-Live03
1.00 × 1
Tradeview-Markets Live 2
1.00 × 1
GaitameFinest-S2-Demo
1.44 × 581
QtradeFX-Live2
1.47 × 162
ICMarketsSC-Live07
1.51 × 59
GaitameFinest-S2-Main
1.59 × 5255
ICMarketsSC-Live10
1.84 × 793
ICMarketsSC-Live18
2.00 × 18
Ava-Demo 2
2.33 × 3
Exness-Real4
2.33 × 3
Weltrade-Live
2.53 × 167
CMCMarkets1-Singapore
2.60 × 57
Coinexx-Live
2.96 × 52
KOT-Live2
3.64 × 14
FBS-Real-4
4.00 × 1
3 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.02 06:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.02 06:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.02 06:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.2% of days out of 491 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 05:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.02 05:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 05:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
