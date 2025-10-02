- Büyüme
İşlemler:
1 768
Kârla kapanan işlemler:
1 031 (58.31%)
Zararla kapanan işlemler:
737 (41.69%)
En iyi işlem:
11 083.00 JPY
En kötü işlem:
-13 524.00 JPY
Brüt kâr:
255 377.00 JPY (133 268 pips)
Brüt zarar:
-238 178.00 JPY (127 152 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (4 504.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
19 137.00 JPY (5)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
57.14%
Maks. mevduat yükü:
59.94%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.47
Alış işlemleri:
939 (53.11%)
Satış işlemleri:
829 (46.89%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
9.73 JPY
Ortalama kâr:
247.70 JPY
Ortalama zarar:
-323.17 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
27 (-3 690.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-14 029.00 JPY (2)
Aylık büyüme:
-5.65%
Yıllık tahmin:
-68.58%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 923.00 JPY
Maksimum:
36 822.00 JPY (88.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.31% (36 822.00 JPY)
Varlığa göre:
3.93% (409.00 JPY)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1616
|AUDUSD
|131
|EURUSD
|21
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|144
|AUDUSD
|5
|EURUSD
|2
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|5.6K
|AUDUSD
|388
|EURUSD
|124
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11 083.00 JPY
En kötü işlem: -13 524 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +4 504.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -3 690.00 JPY
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GaitameFinest-S2-Main" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
xChief-Demo
|0.24 × 38
|
Tickmill-Live08
|0.24 × 95
|
ICMarketsSC-Live25
|0.28 × 107
|
TitanFX-01
|0.31 × 875
|
ICMarkets-Live10
|0.41 × 186
|
ICMarketsSC-Live27
|0.52 × 286
|
Exness-Real2
|1.00 × 4
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
Tradeview-Markets Live 2
|1.00 × 1
|
GaitameFinest-S2-Demo
|1.44 × 581
|
QtradeFX-Live2
|1.47 × 162
|
ICMarketsSC-Live07
|1.51 × 59
|
GaitameFinest-S2-Main
|1.59 × 5255
|
ICMarketsSC-Live10
|1.84 × 793
|
ICMarketsSC-Live18
|2.00 × 18
|
Ava-Demo 2
|2.33 × 3
|
Exness-Real4
|2.33 × 3
|
Weltrade-Live
|2.53 × 167
|
CMCMarkets1-Singapore
|2.60 × 57
|
Coinexx-Live
|2.96 × 52
|
KOT-Live2
|3.64 × 14
|
FBS-Real-4
|4.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 55 USD
36%
0
0
USD
USD
10K
JPY
JPY
91
0%
1 768
58%
57%
1.07
9.73
JPY
JPY
47%
1:25