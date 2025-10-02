- Büyüme
İşlemler:
101
Kârla kapanan işlemler:
76 (75.24%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (24.75%)
En iyi işlem:
29.96 USD
En kötü işlem:
-72.48 USD
Brüt kâr:
290.28 USD (234 663 pips)
Brüt zarar:
-270.09 USD (23 623 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (31.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
73.76 USD (6)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
26.60%
Maks. mevduat yükü:
358.39%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
89
Ort. tutma süresi:
49 dakika
Düzelme faktörü:
0.19
Alış işlemleri:
91 (90.10%)
Satış işlemleri:
10 (9.90%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.20 USD
Ortalama kâr:
3.82 USD
Ortalama zarar:
-10.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-108.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-108.22 USD (4)
Aylık büyüme:
20.33%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
108.22 USD (74.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
86.31% (108.22 USD)
Varlığa göre:
83.30% (83.90 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|89
|BTCUSD
|12
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-1
|BTCUSD
|21
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-594
|BTCUSD
|212K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +29.96 USD
En kötü işlem: -72 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +31.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -108.22 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-3
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.77 × 320
|
Exness-Real11
|0.80 × 44
|
ICMarketsSC-Live15
|1.33 × 46
|
RoboForex-Pro-2
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|1.62 × 199
|
NPBFX-Real
|1.67 × 3
|
Pepperstone-Edge12
|2.04 × 89
|
OctaFX-Real
|2.76 × 196
|
OctaFX-Real3
|3.29 × 35
|
ICMarketsSC-Live24
|4.70 × 40
|
SageFx-Live
|4.90 × 103
|
OctaFX-Real8
|7.01 × 143
|
FBS-Real-2
|9.27 × 250
|
Hankotrade-Live
|15.00 × 1
