Darsono

ABC GS 2025

Darsono
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 20%
OctaFX-Real3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
101
Kârla kapanan işlemler:
76 (75.24%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (24.75%)
En iyi işlem:
29.96 USD
En kötü işlem:
-72.48 USD
Brüt kâr:
290.28 USD (234 663 pips)
Brüt zarar:
-270.09 USD (23 623 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (31.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
73.76 USD (6)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
26.60%
Maks. mevduat yükü:
358.39%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
89
Ort. tutma süresi:
49 dakika
Düzelme faktörü:
0.19
Alış işlemleri:
91 (90.10%)
Satış işlemleri:
10 (9.90%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.20 USD
Ortalama kâr:
3.82 USD
Ortalama zarar:
-10.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-108.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-108.22 USD (4)
Aylık büyüme:
20.33%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
108.22 USD (74.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
86.31% (108.22 USD)
Varlığa göre:
83.30% (83.90 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 89
BTCUSD 12
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -1
BTCUSD 21
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -594
BTCUSD 212K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +29.96 USD
En kötü işlem: -72 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +31.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -108.22 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Alpari-ECN1
0.00 × 1
RoboForex-Pro-3
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.77 × 320
Exness-Real11
0.80 × 44
ICMarketsSC-Live15
1.33 × 46
RoboForex-Pro-2
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live26
1.62 × 199
NPBFX-Real
1.67 × 3
Pepperstone-Edge12
2.04 × 89
OctaFX-Real
2.76 × 196
OctaFX-Real3
3.29 × 35
ICMarketsSC-Live24
4.70 × 40
SageFx-Live
4.90 × 103
OctaFX-Real8
7.01 × 143
FBS-Real-2
9.27 × 250
Hankotrade-Live
15.00 × 1
İnceleme yok
2025.10.08 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 16:51
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.08 16:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 15:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 14:51
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 10:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 07:33
High current drawdown in 53% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 06:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 05:30
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 09:36
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.06 13:47
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.06 12:47
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.02 17:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.02 16:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.02 07:59
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.02 07:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 04:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 04:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
