Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı
İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.Yeni bir sinyal seç
Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:
- Büyüme
- 1 196%
- Aboneler
- 50
- Haftalar
- 42
- İşlemler
- 1454
- Kazanç
- 79%
- Kâr faktörü
- 6.14
- Maks. düşüş
- 28%
- Büyüme
- 1 546%
- Aboneler
- 73
- Haftalar
- 205
- İşlemler
- 5458
- Kazanç
- 63%
- Kâr faktörü
- 1.67
- Maks. düşüş
- 21%
- Büyüme
- 1 497%
- Aboneler
- 104
- Haftalar
- 85
- İşlemler
- 1258
- Kazanç
- 80%
- Kâr faktörü
- 3.29
- Maks. düşüş
- 32%
- Büyüme
- 3 378%
- Aboneler
- 5
- Haftalar
- 39
- İşlemler
- 1829
- Kazanç
- 51%
- Kâr faktörü
- 1.80
- Maks. düşüş
- 46%
- Büyüme
- 139%
- Aboneler
- 26
- Haftalar
- 50
- İşlemler
- 170
- Kazanç
- 84%
- Kâr faktörü
- 1.46
- Maks. düşüş
- 22%
- Büyüme
- 367%
- Aboneler
- 24
- Haftalar
- 120
- İşlemler
- 999
- Kazanç
- 78%
- Kâr faktörü
- 1.56
- Maks. düşüş
- 26%
- Büyüme
- 120%
- Aboneler
- 10
- Haftalar
- 49
- İşlemler
- 487
- Kazanç
- 71%
- Kâr faktörü
- 2.46
- Maks. düşüş
- 17%
- Büyüme
- 335%
- Aboneler
- 12
- Haftalar
- 36
- İşlemler
- 122
- Kazanç
- 95%
- Kâr faktörü
- 1.65
- Maks. düşüş
- 34%
- Büyüme
- 5 009%
- Aboneler
- 4
- Haftalar
- 229
- İşlemler
- 1379
- Kazanç
- 74%
- Kâr faktörü
- 1.85
- Maks. düşüş
- 26%
- Büyüme
- 5 716%
- Aboneler
- 12
- Haftalar
- 224
- İşlemler
- 14312
- Kazanç
- 71%
- Kâr faktörü
- 1.58
- Maks. düşüş
- 54%
Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.