Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı

İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:

MagicGW audcad L
Büyüme
1 196%
Aboneler
50
Haftalar
42
İşlemler
1454
Kazanç
79%
Kâr faktörü
6.14
Maks. düşüş
28%
NoPain MT5
Büyüme
1 546%
Aboneler
73
Haftalar
205
İşlemler
5458
Kazanç
63%
Kâr faktörü
1.67
Maks. düşüş
21%
JS SmartGrid Signal MG01
Büyüme
1 497%
Aboneler
104
Haftalar
85
İşlemler
1258
Kazanç
80%
Kâr faktörü
3.29
Maks. düşüş
32%
Low risk trading version 3
Büyüme
3 378%
Aboneler
5
Haftalar
39
İşlemler
1829
Kazanç
51%
Kâr faktörü
1.80
Maks. düşüş
46%
USDJPY Stability Pro Growth
Büyüme
139%
Aboneler
26
Haftalar
50
İşlemler
170
Kazanç
84%
Kâr faktörü
1.46
Maks. düşüş
22%
MSC Gold Invest Pro
Büyüme
367%
Aboneler
24
Haftalar
120
İşlemler
999
Kazanç
78%
Kâr faktörü
1.56
Maks. düşüş
26%
Gold Reaper New V2 2
Büyüme
120%
Aboneler
10
Haftalar
49
İşlemler
487
Kazanç
71%
Kâr faktörü
2.46
Maks. düşüş
17%
Daily Gold Sniper
Büyüme
335%
Aboneler
12
Haftalar
36
İşlemler
122
Kazanç
95%
Kâr faktörü
1.65
Maks. düşüş
34%
Deux ex machina
Büyüme
5 009%
Aboneler
4
Haftalar
229
İşlemler
1379
Kazanç
74%
Kâr faktörü
1.85
Maks. düşüş
26%
TTM Stable Run 655
Büyüme
5 716%
Aboneler
12
Haftalar
224
İşlemler
14312
Kazanç
71%
Kâr faktörü
1.58
Maks. düşüş
54%

