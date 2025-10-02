- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
102
Kârla kapanan işlemler:
87 (85.29%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (14.71%)
En iyi işlem:
37.48 USD
En kötü işlem:
-14.72 USD
Brüt kâr:
509.83 USD (37 849 pips)
Brüt zarar:
-77.00 USD (6 523 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
47 (234.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
234.46 USD (47)
Sharpe oranı:
0.68
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.18%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
109
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
10.39
Alış işlemleri:
97 (95.10%)
Satış işlemleri:
5 (4.90%)
Kâr faktörü:
6.62
Beklenen getiri:
4.24 USD
Ortalama kâr:
5.86 USD
Ortalama zarar:
-5.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-41.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-41.35 USD (8)
Aylık büyüme:
24.05%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
41.67 USD (1.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
5.89% (131.58 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|89
|NZDCAD
|5
|GBPCHF
|4
|GBPJPY
|3
|EURAUD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|285
|NZDCAD
|61
|GBPCHF
|61
|GBPJPY
|23
|EURAUD
|4
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|28K
|NZDCAD
|1.1K
|GBPCHF
|638
|GBPJPY
|667
|EURAUD
|548
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +37.48 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 47
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +234.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -41.35 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
EverestCM-Live
|0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
itexsys-Platform
|0.00 × 1
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
PacificUnionLLC-Live
|0.46 × 13
ICMarketsEU-MT5-2
|0.86 × 7
Eightcap-Live
|0.89 × 55
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
DooTechnology-Live
|1.00 × 1
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
|1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
|1.05 × 3677
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
FPMarketsLLC-Live
|1.29 × 237
Exness-MT5Real8
|1.41 × 474
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.43 × 28
ICMarketsEU-MT5-5
|1.43 × 7
FPMarkets-Live
|1.49 × 116
ICMarketsAU-Live
|1.66 × 135
这是天网EA五个品种的组合，完全而高效率的组合
