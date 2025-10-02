SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Zhanjiang Liang Quant 3
Fu Liang

Zhanjiang Liang Quant 3

Fu Liang
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 49 USD karşılığında kopyalayın
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
102
Kârla kapanan işlemler:
87 (85.29%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (14.71%)
En iyi işlem:
37.48 USD
En kötü işlem:
-14.72 USD
Brüt kâr:
509.83 USD (37 849 pips)
Brüt zarar:
-77.00 USD (6 523 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
47 (234.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
234.46 USD (47)
Sharpe oranı:
0.68
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.18%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
109
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
10.39
Alış işlemleri:
97 (95.10%)
Satış işlemleri:
5 (4.90%)
Kâr faktörü:
6.62
Beklenen getiri:
4.24 USD
Ortalama kâr:
5.86 USD
Ortalama zarar:
-5.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-41.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-41.35 USD (8)
Aylık büyüme:
24.05%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
41.67 USD (1.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
5.89% (131.58 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 89
NZDCAD 5
GBPCHF 4
GBPJPY 3
EURAUD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 285
NZDCAD 61
GBPCHF 61
GBPJPY 23
EURAUD 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 28K
NZDCAD 1.1K
GBPCHF 638
GBPJPY 667
EURAUD 548
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +37.48 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 47
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +234.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -41.35 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
PacificUnionLLC-Live
0.46 × 13
ICMarketsEU-MT5-2
0.86 × 7
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
DooTechnology-Live
1.00 × 1
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.05 × 3677
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
FPMarketsLLC-Live
1.29 × 237
Exness-MT5Real8
1.41 × 474
CapitalPointTrading-MT5-4
1.43 × 28
ICMarketsEU-MT5-5
1.43 × 7
FPMarkets-Live
1.49 × 116
ICMarketsAU-Live
1.66 × 135
这是天网EA五个品种的组合，完全而高效率的组合
İnceleme yok
2025.10.02 03:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Zhanjiang Liang Quant 3
Ayda 49 USD
0%
0
0
USD
2.2K
USD
1
99%
102
85%
100%
6.62
4.24
USD
6%
1:500
Kopyala

