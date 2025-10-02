- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4 206
Kârla kapanan işlemler:
3 179 (75.58%)
Zararla kapanan işlemler:
1 027 (24.42%)
En iyi işlem:
7 485.25 HKD
En kötü işlem:
-6 656.10 HKD
Brüt kâr:
198 220.08 HKD (381 528 pips)
Brüt zarar:
-78 980.65 HKD (396 640 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (140.02 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
7 590.99 HKD (4)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
63.63%
Maks. mevduat yükü:
12.63%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
668
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
16.49
Alış işlemleri:
2 460 (58.49%)
Satış işlemleri:
1 746 (41.51%)
Kâr faktörü:
2.51
Beklenen getiri:
28.35 HKD
Ortalama kâr:
62.35 HKD
Ortalama zarar:
-76.90 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-1 331.07 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 656.10 HKD (1)
Aylık büyüme:
140.12%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 HKD
Maksimum:
7 232.22 HKD (5.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.53% (7 232.22 HKD)
Varlığa göre:
6.29% (7 426.64 HKD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3914
|USDJPY
|178
|NZDUSD
|50
|AUDUSD
|47
|NZDCAD
|2
|NZDCHF
|2
|GBPCAD
|1
|GBPUSD
|1
|CADJPY
|1
|USDCHF
|1
|GBPCHF
|1
|EURUSD
|1
|CHFJPY
|1
|AUDCHF
|1
|EURJPY
|1
|USDCAD
|1
|EURAUD
|1
|EURGBP
|1
|AUDNZD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|15K
|USDJPY
|210
|NZDUSD
|-204
|AUDUSD
|-12
|NZDCAD
|-7
|NZDCHF
|-4
|GBPCAD
|3
|GBPUSD
|4
|CADJPY
|3
|USDCHF
|5
|GBPCHF
|5
|EURUSD
|5
|CHFJPY
|3
|AUDCHF
|3
|EURJPY
|1
|USDCAD
|0
|EURAUD
|-2
|EURGBP
|-2
|AUDNZD
|3
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-10K
|USDJPY
|-138
|NZDUSD
|-4.9K
|AUDUSD
|-312
|NZDCAD
|-278
|NZDCHF
|-86
|GBPCAD
|154
|GBPUSD
|151
|CADJPY
|152
|USDCHF
|150
|GBPCHF
|150
|EURUSD
|158
|CHFJPY
|151
|AUDCHF
|75
|EURJPY
|74
|USDCAD
|31
|EURAUD
|-65
|EURGBP
|-50
|AUDNZD
|154
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7 485.25 HKD
En kötü işlem: -6 656 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +140.02 HKD
Maksimum ardışık zarar: -1 331.07 HKD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 4
|
OverflowingFinCapital-Live
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 6
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 41
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.10 × 531
|
ICMarketsSC-Live12
|0.17 × 24
|
ICMarkets-Live20
|0.19 × 209
|
MYFX-US01-Live
|0.33 × 195
|
FPMarkets-Live2
|0.43 × 7
|
FxPro.com-Real07
|0.43 × 7
|
ICMarketsSC-Live11
|0.43 × 21
|
ICMarketsSC-Live26
|0.45 × 20
|
ICMarkets-Live19
|0.83 × 178
|
ICMarkets-Live07
|0.83 × 6
|
ICMarketsSC-Live06
|1.27 × 11
|
GlobalPrime-Live
|1.40 × 5
|
Pepperstone-Edge03
|1.49 × 241
|
ICMarketsSC-Live05
|1.52 × 1946
|
Axi-US02-Live
|1.67 × 3
|
Axi-US12-Live
|1.82 × 11
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
154%
0
0
USD
USD
124K
HKD
HKD
6
99%
4 206
75%
64%
2.50
28.35
HKD
HKD
6%
1:500