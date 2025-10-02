Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TickmillUK-Live03 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 4 OverflowingFinCapital-Live 0.00 × 6 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 2 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 Pepperstone-Edge06 0.00 × 8 Pepperstone-Edge07 0.00 × 6 ForexTimeFXTM-ECN2 0.00 × 41 Pepperstone-Edge01 0.00 × 1 ICMarkets-Live24 0.10 × 531 ICMarketsSC-Live12 0.17 × 24 ICMarkets-Live20 0.19 × 209 MYFX-US01-Live 0.33 × 195 FPMarkets-Live2 0.43 × 7 FxPro.com-Real07 0.43 × 7 ICMarketsSC-Live11 0.43 × 21 ICMarketsSC-Live26 0.45 × 20 ICMarkets-Live19 0.83 × 178 ICMarkets-Live07 0.83 × 6 ICMarketsSC-Live06 1.27 × 11 GlobalPrime-Live 1.40 × 5 Pepperstone-Edge03 1.49 × 241 ICMarketsSC-Live05 1.52 × 1946 Axi-US02-Live 1.67 × 3 Axi-US12-Live 1.82 × 11 28 daha fazla...