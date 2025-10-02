SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / PS5 XAU HP28 5M
Yiu Shing Tai

PS5 XAU HP28 5M

Yiu Shing Tai
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 154%
Pepperstone-Edge11
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 206
Kârla kapanan işlemler:
3 179 (75.58%)
Zararla kapanan işlemler:
1 027 (24.42%)
En iyi işlem:
7 485.25 HKD
En kötü işlem:
-6 656.10 HKD
Brüt kâr:
198 220.08 HKD (381 528 pips)
Brüt zarar:
-78 980.65 HKD (396 640 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (140.02 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
7 590.99 HKD (4)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
63.63%
Maks. mevduat yükü:
12.63%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
668
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
16.49
Alış işlemleri:
2 460 (58.49%)
Satış işlemleri:
1 746 (41.51%)
Kâr faktörü:
2.51
Beklenen getiri:
28.35 HKD
Ortalama kâr:
62.35 HKD
Ortalama zarar:
-76.90 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-1 331.07 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 656.10 HKD (1)
Aylık büyüme:
140.12%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 HKD
Maksimum:
7 232.22 HKD (5.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.53% (7 232.22 HKD)
Varlığa göre:
6.29% (7 426.64 HKD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 3914
USDJPY 178
NZDUSD 50
AUDUSD 47
NZDCAD 2
NZDCHF 2
GBPCAD 1
GBPUSD 1
CADJPY 1
USDCHF 1
GBPCHF 1
EURUSD 1
CHFJPY 1
AUDCHF 1
EURJPY 1
USDCAD 1
EURAUD 1
EURGBP 1
AUDNZD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 15K
USDJPY 210
NZDUSD -204
AUDUSD -12
NZDCAD -7
NZDCHF -4
GBPCAD 3
GBPUSD 4
CADJPY 3
USDCHF 5
GBPCHF 5
EURUSD 5
CHFJPY 3
AUDCHF 3
EURJPY 1
USDCAD 0
EURAUD -2
EURGBP -2
AUDNZD 3
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -10K
USDJPY -138
NZDUSD -4.9K
AUDUSD -312
NZDCAD -278
NZDCHF -86
GBPCAD 154
GBPUSD 151
CADJPY 152
USDCHF 150
GBPCHF 150
EURUSD 158
CHFJPY 151
AUDCHF 75
EURJPY 74
USDCAD 31
EURAUD -65
EURGBP -50
AUDNZD 154
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7 485.25 HKD
En kötü işlem: -6 656 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +140.02 HKD
Maksimum ardışık zarar: -1 331.07 HKD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 4
OverflowingFinCapital-Live
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge06
0.00 × 8
Pepperstone-Edge07
0.00 × 6
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 41
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.10 × 531
ICMarketsSC-Live12
0.17 × 24
ICMarkets-Live20
0.19 × 209
MYFX-US01-Live
0.33 × 195
FPMarkets-Live2
0.43 × 7
FxPro.com-Real07
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live11
0.43 × 21
ICMarketsSC-Live26
0.45 × 20
ICMarkets-Live19
0.83 × 178
ICMarkets-Live07
0.83 × 6
ICMarketsSC-Live06
1.27 × 11
GlobalPrime-Live
1.40 × 5
Pepperstone-Edge03
1.49 × 241
ICMarketsSC-Live05
1.52 × 1946
Axi-US02-Live
1.67 × 3
Axi-US12-Live
1.82 × 11
28 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.06 09:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.06 09:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
PS5 XAU HP28 5M
Ayda 30 USD
154%
0
0
USD
124K
HKD
6
99%
4 206
75%
64%
2.50
28.35
HKD
6%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.