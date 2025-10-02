SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / E 10k
AS Trend LLC

E 10k

AS Trend LLC
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 2%
Bybit-Live-6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
173
Kârla kapanan işlemler:
127 (73.41%)
Zararla kapanan işlemler:
46 (26.59%)
En iyi işlem:
53.20 UST
En kötü işlem:
-11.50 UST
Brüt kâr:
452.52 UST (35 130 pips)
Brüt zarar:
-264.57 UST (21 332 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (20.23 UST)
Maksimum ardışık kâr:
69.54 UST (10)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
77.96%
Maks. mevduat yükü:
0.10%
En son işlem:
30 dakika önce
Hafta başına işlemler:
175
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.93
Alış işlemleri:
119 (68.79%)
Satış işlemleri:
54 (31.21%)
Kâr faktörü:
1.71
Beklenen getiri:
1.09 UST
Ortalama kâr:
3.56 UST
Ortalama zarar:
-5.75 UST
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-39.02 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-40.21 UST (5)
Aylık büyüme:
1.88%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.55 UST
Maksimum:
97.24 UST (0.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.74% (75.50 UST)
Varlığa göre:
0.02% (1.86 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
SP500 67
XAUUSD+ 57
GBPUSD+ 25
EURUSD+ 24
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
SP500 35
XAUUSD+ 115
GBPUSD+ 19
EURUSD+ 19
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
SP500 11K
XAUUSD+ 1.6K
GBPUSD+ 992
EURUSD+ 654
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +53.20 UST
En kötü işlem: -12 UST
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +20.23 UST
Maksimum ardışık zarar: -39.02 UST

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.02 00:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 00:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
