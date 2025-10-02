- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
5
Kârla kapanan işlemler:
3 (60.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (40.00%)
En iyi işlem:
25.10 USD
En kötü işlem:
-7.10 USD
Brüt kâr:
50.47 USD (556 pips)
Brüt zarar:
-11.40 USD (111 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (50.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
50.47 USD (3)
Sharpe oranı:
0.64
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
3.43
Alış işlemleri:
4 (80.00%)
Satış işlemleri:
1 (20.00%)
Kâr faktörü:
4.43
Beklenen getiri:
7.81 USD
Ortalama kâr:
16.82 USD
Ortalama zarar:
-5.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-11.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.40 USD (2)
Aylık büyüme:
3.91%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.40 USD
Maksimum:
11.40 USD (1.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDb
|39
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDb
|445
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +25.10 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +50.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.40 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Server5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
gbptech
İnceleme yok