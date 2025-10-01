SinyallerBölümler
Carlos Omar Cruickshank Jr

International Escalator

Carlos Omar Cruickshank Jr
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 80%
ICMarketsSC-MT5-4
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
279
Kârla kapanan işlemler:
176 (63.08%)
Zararla kapanan işlemler:
103 (36.92%)
En iyi işlem:
292.91 USD
En kötü işlem:
-183.83 USD
Brüt kâr:
3 681.37 USD (714 794 pips)
Brüt zarar:
-2 969.14 USD (446 804 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (90.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
616.33 USD (4)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
101.47%
En son işlem:
21 saat önce
Hafta başına işlemler:
46
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.27
Alış işlemleri:
154 (55.20%)
Satış işlemleri:
125 (44.80%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
2.55 USD
Ortalama kâr:
20.92 USD
Ortalama zarar:
-28.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-562.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-562.04 USD (9)
Aylık büyüme:
127.52%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
297.18 USD
Maksimum:
562.04 USD (31.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.00% (401.99 USD)
Varlığa göre:
31.87% (530.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
DE40 231
XRPUSD 46
XAUUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
DE40 1.3K
XRPUSD -498
XAUUSD -59
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
DE40 322K
XRPUSD -48K
XAUUSD -6K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +292.91 USD
En kötü işlem: -184 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +90.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -562.04 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
2.26 × 6082
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
2.93 × 351
ICMarketsSC-MT5
3.04 × 156
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
Pepperstone-MT5-Live01
3.56 × 756
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
This is a back tested and live forward traded strategy of my own. 
Over 3 years of back tested data with an average monthly gain of 20%. 
Slow and steady. 

Judge me by my stats 
İnceleme yok
2025.10.11 12:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.10 21:52
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 06:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.61% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 06:59
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:1000
2025.10.02 06:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 22:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.01 22:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
