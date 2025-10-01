- Büyüme
İşlemler:
177
Kârla kapanan işlemler:
131 (74.01%)
Zararla kapanan işlemler:
46 (25.99%)
En iyi işlem:
138.48 USD
En kötü işlem:
-126.84 USD
Brüt kâr:
2 098.35 USD (76 836 pips)
Brüt zarar:
-988.26 USD (54 656 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (219.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
222.11 USD (3)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.65%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
185
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
4.59
Alış işlemleri:
105 (59.32%)
Satış işlemleri:
72 (40.68%)
Kâr faktörü:
2.12
Beklenen getiri:
6.27 USD
Ortalama kâr:
16.02 USD
Ortalama zarar:
-21.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-17.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-241.82 USD (2)
Aylık büyüme:
11.10%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
241.82 USD (2.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.18% (241.82 USD)
Varlığa göre:
6.63% (735.46 USD)
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GTCGlobalTrade-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
xau 净值保持5000+
