Hao Chen

Duck xau

Hao Chen
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -1%
GTCGlobalTrade-Live 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
561
Kârla kapanan işlemler:
366 (65.24%)
Zararla kapanan işlemler:
195 (34.76%)
En iyi işlem:
137.68 USD
En kötü işlem:
-474.94 USD
Brüt kâr:
4 614.07 USD (190 840 pips)
Brüt zarar:
-4 728.77 USD (174 053 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (123.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
305.57 USD (13)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.04%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
281
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
-0.05
Alış işlemleri:
279 (49.73%)
Satış işlemleri:
282 (50.27%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.20 USD
Ortalama kâr:
12.61 USD
Ortalama zarar:
-24.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-38.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-568.62 USD (6)
Aylık büyüme:
-0.92%
Algo alım-satım:
26%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 610.65 USD
Maksimum:
2 530.67 USD (23.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.17% (2 530.67 USD)
Varlığa göre:
20.19% (977.14 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 515
USDCHF 6
EURUSD 5
GBPUSD 5
GBPCAD 3
AUDUSD 3
USDJPY 3
GBPCHF 3
NZDCAD 3
EURNZD 3
EURJPY 2
EURCAD 2
AUDCAD 2
GBPNZD 1
GBPJPY 1
GBPAUD 1
CHFJPY 1
CADJPY 1
EURGBP 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -419
USDCHF 23
EURUSD 20
GBPUSD 26
GBPCAD 9
AUDUSD 15
USDJPY 26
GBPCHF 8
NZDCAD 26
EURNZD 26
EURJPY 20
EURCAD 6
AUDCAD 6
GBPNZD 3
GBPJPY 3
GBPAUD 3
CHFJPY 78
CADJPY 3
EURGBP 3
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 5K
USDCHF 1.2K
EURUSD 1.3K
GBPUSD 660
GBPCAD 1.2K
AUDUSD 690
USDJPY -456
GBPCHF 696
NZDCAD 380
EURNZD -358
EURJPY 1.4K
EURCAD 817
AUDCAD 849
GBPNZD 516
GBPJPY 389
GBPAUD 444
CHFJPY 1.7K
CADJPY 507
EURGBP 180
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +137.68 USD
En kötü işlem: -475 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +123.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -38.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GTCGlobalTrade-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

xau+forex   净值保持8000+
İnceleme yok
2025.10.01 21:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Duck xau
Ayda 99 USD
-1%
0
0
USD
4.9K
USD
4
26%
561
65%
100%
0.97
-0.20
USD
23%
1:500
