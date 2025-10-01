- Büyüme
İşlemler:
561
Kârla kapanan işlemler:
366 (65.24%)
Zararla kapanan işlemler:
195 (34.76%)
En iyi işlem:
137.68 USD
En kötü işlem:
-474.94 USD
Brüt kâr:
4 614.07 USD (190 840 pips)
Brüt zarar:
-4 728.77 USD (174 053 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (123.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
305.57 USD (13)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.04%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
281
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
-0.05
Alış işlemleri:
279 (49.73%)
Satış işlemleri:
282 (50.27%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.20 USD
Ortalama kâr:
12.61 USD
Ortalama zarar:
-24.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-38.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-568.62 USD (6)
Aylık büyüme:
-0.92%
Algo alım-satım:
26%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 610.65 USD
Maksimum:
2 530.67 USD (23.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.17% (2 530.67 USD)
Varlığa göre:
20.19% (977.14 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|515
|USDCHF
|6
|EURUSD
|5
|GBPUSD
|5
|GBPCAD
|3
|AUDUSD
|3
|USDJPY
|3
|GBPCHF
|3
|NZDCAD
|3
|EURNZD
|3
|EURJPY
|2
|EURCAD
|2
|AUDCAD
|2
|GBPNZD
|1
|GBPJPY
|1
|GBPAUD
|1
|CHFJPY
|1
|CADJPY
|1
|EURGBP
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-419
|USDCHF
|23
|EURUSD
|20
|GBPUSD
|26
|GBPCAD
|9
|AUDUSD
|15
|USDJPY
|26
|GBPCHF
|8
|NZDCAD
|26
|EURNZD
|26
|EURJPY
|20
|EURCAD
|6
|AUDCAD
|6
|GBPNZD
|3
|GBPJPY
|3
|GBPAUD
|3
|CHFJPY
|78
|CADJPY
|3
|EURGBP
|3
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|5K
|USDCHF
|1.2K
|EURUSD
|1.3K
|GBPUSD
|660
|GBPCAD
|1.2K
|AUDUSD
|690
|USDJPY
|-456
|GBPCHF
|696
|NZDCAD
|380
|EURNZD
|-358
|EURJPY
|1.4K
|EURCAD
|817
|AUDCAD
|849
|GBPNZD
|516
|GBPJPY
|389
|GBPAUD
|444
|CHFJPY
|1.7K
|CADJPY
|507
|EURGBP
|180
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GTCGlobalTrade-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
