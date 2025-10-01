SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Demirel Capital MT5
Demirel Capital Bilişim ve Medya Limited Şirketi

Demirel Capital MT5

Demirel Capital Bilişim ve Medya Limited Şirketi
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 2%
FxPro-MT5 Live02
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
8 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
3.10 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
9.50 USD (1 131 pips)
Brüt zarar:
-0.34 USD
Maksimum ardışık kazanç:
8 (9.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9.50 USD (8)
Sharpe oranı:
1.17
Alım-satım etkinliği:
92.19%
Maks. mevduat yükü:
3.22%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
41.64
Alış işlemleri:
8 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
27.94
Beklenen getiri:
1.19 USD
Ortalama kâr:
1.19 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
1.83%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.08 USD
Maksimum:
0.22 USD (0.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.02% (0.08 USD)
Varlığa göre:
1.97% (5.90 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 4
EURUSD 2
BRENT 1
BRKb.N 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 4
EURUSD 2
BRENT 3
BRKb.N 0
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 312
EURUSD 225
BRENT 310
BRKb.N 284
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.10 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +9.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5 Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-Pro
5.50 × 2
FxPro-MT5
6.06 × 3550
Yatırımlarınızın performansı sizi tatmin etmiyor ve piyasaların karmaşıklığı sizi yoruyor mu? Birikimlerinizi şansa bırakmak yerine, matematiksel bir kesinlikle yönetmeye ne dersiniz?

Birçok bireysel yatırımcı, doğru zamanda doğru kararları alamadığı, duygusal davrandığı veya piyasa analizine yeterli zaman ayıramadığı için potansiyel kazançları kaçırır. Bu durum, yıllar içinde sermayenin erimesine veya yerinde saymasına neden olur.

Biz bu sorunu ortadan kaldırıyoruz. Tam 10 yıldır aralıksız olarak test edilen ve geliştirilen yatırım algoritmalarımızla, MetaTrader 5 platformu üzerinden sizin için çalışıyoruz. Duygulara değil, tamamen veriye dayalı sistemimizle, öngörülebilir ve istikrarlı bir büyüme hedefliyoruz.

10 yıllık test sürecimiz, sistemimizin farklı piyasa dalgalanmalarına ve krizlere karşı ne kadar dayanıklı olduğunun en büyük kanıtıdır. Sizin yapmanız gereken tek şey, arkanıza yaslanıp birikimlerinizin kanıtlanmış bir stratejiyle değerlenmesini izlemek.

Artık tahminlere dayalı yatırım yapmayın. Gelin, size sistemimizin nasıl çalıştığını canlı olarak gösterelim ve portföyünüz için neler yapabileceğimizi birlikte keşfedelim.

Hayal edin: Sizin yerinize 7/24 çalışan, yorulmayan, panik yapmayan ve sadece kanıtlanmış bir başarı formülüyle hareket eden bir uzman var. İşte bizim 10 yıllık tecrübemizle geliştirdiğimiz algoritmalarımız tam olarak budur. Siz ailenize ve işinize odaklanırken, biz birikimlerinizin dolar bazında aylık %4-%5 getiri hedefiyle güvenle büyümesini sağlıyoruz.

Finansal huzura kavuşmak bir tık uzağınızda. Hizmetimiz hakkında daha fazla bilgi almak ve geleceğinizi nasıl güvence altına alabileceğimizi öğrenmek için bize hemen mesaj atın!


İnceleme yok
2025.10.03 16:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 07:59
Share of trading days is too low
2025.10.02 07:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.01 19:19
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 19:19
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 19:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.01 19:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.01 19:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Demirel Capital MT5
Ayda 50 USD
2%
0
0
USD
300
USD
1
0%
8
100%
92%
27.94
1.19
USD
2%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.