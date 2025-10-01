- Büyüme
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
7 (53.84%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (46.15%)
En iyi işlem:
143.20 USD
En kötü işlem:
-22.40 USD
Brüt kâr:
308.68 USD (26 938 pips)
Brüt zarar:
-51.61 USD (17 265 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (137.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
143.20 USD (1)
Sharpe oranı:
0.47
Alım-satım etkinliği:
17.35%
Maks. mevduat yükü:
39.03%
En son işlem:
42 dakika önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
26 dakika
Düzelme faktörü:
10.88
Alış işlemleri:
10 (76.92%)
Satış işlemleri:
3 (23.08%)
Kâr faktörü:
5.98
Beklenen getiri:
19.77 USD
Ortalama kâr:
44.10 USD
Ortalama zarar:
-8.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-7.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22.40 USD (1)
Aylık büyüme:
34.27%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.09 USD
Maksimum:
23.62 USD (2.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.58% (22.85 USD)
Varlığa göre:
2.32% (20.24 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|257
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|9.7K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +143.20 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +137.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.11 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
İnceleme yok
