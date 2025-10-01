- Büyüme
İşlemler:
30
Kârla kapanan işlemler:
22 (73.33%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (26.67%)
En iyi işlem:
34.72 USD
En kötü işlem:
-23.68 USD
Brüt kâr:
239.87 USD (58 892 pips)
Brüt zarar:
-66.41 USD (27 053 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (87.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
87.47 USD (6)
Sharpe oranı:
0.45
Alım-satım etkinliği:
40.97%
Maks. mevduat yükü:
67.99%
En son işlem:
21 dakika önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
39 dakika
Düzelme faktörü:
4.17
Alış işlemleri:
5 (16.67%)
Satış işlemleri:
25 (83.33%)
Kâr faktörü:
3.61
Beklenen getiri:
5.78 USD
Ortalama kâr:
10.90 USD
Ortalama zarar:
-8.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-41.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-41.55 USD (2)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.39 USD
Maksimum:
41.55 USD (7.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.76% (41.55 USD)
Varlığa göre:
20.23% (99.85 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|173
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|32K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +34.72 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +87.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -41.55 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 14
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
