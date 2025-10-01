Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBSInc-Real-11 0.00 × 1 Exness-Real3 0.00 × 8 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 3 Tickmill-Live04 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live19 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live32 0.00 × 2 OrbexGlobal-Live 0.05 × 19 ICMarketsSC-Live12 0.12 × 17 ICMarketsSC-Live18 0.17 × 6 ICMarketsSC-Live09 0.22 × 155 ICMarketsSC-Live11 0.26 × 109 ICMarkets-Live22 0.30 × 30 ICMarketsSC-Live27 0.36 × 118 FPMarkets-Live2 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live26 1.01 × 1831 ICMarketsSC-Live24 1.02 × 593 ICMarketsSC-Live25 1.06 × 433 Exness-Real17 1.19 × 139 RoboForex-ECN-2 1.23 × 709 TickmillUK-Live03 1.25 × 4 SaracenInc-Live 1.50 × 109 ICMarketsSC-Live05 1.50 × 2 ICMarketsSC-Live07 1.63 × 38 RoboForex-ECN 1.66 × 79 50 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya