Aleksander Bedov

FTHorizon MQL4

Aleksander Bedov
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
RoboForex-Pro-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
70
Kârla kapanan işlemler:
55 (78.57%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (21.43%)
En iyi işlem:
7.89 EUR
En kötü işlem:
-5.25 EUR
Brüt kâr:
41.92 EUR (4 897 pips)
Brüt zarar:
-23.73 EUR (2 875 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (6.05 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
12.08 EUR (9)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
47
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
1.58
Alış işlemleri:
66 (94.29%)
Satış işlemleri:
4 (5.71%)
Kâr faktörü:
1.77
Beklenen getiri:
0.26 EUR
Ortalama kâr:
0.76 EUR
Ortalama zarar:
-1.58 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-3.70 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-9.55 EUR (3)
Aylık büyüme:
36.38%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
11.54 EUR (17.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 69
GBPJPY 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 23
GBPJPY -2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 2.3K
GBPJPY -323
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.89 EUR
En kötü işlem: -5 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +6.05 EUR
Maksimum ardışık zarar: -3.70 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-Pro-4
2.17 × 1256
RoboForex-Pro-5
2.40 × 1617
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
2.80 × 250
RoboForex-Pro-6
3.12 × 723
VantageInternational-Live 9
3.56 × 32
RoboForex-Pro-3
5.33 × 75
ForexClubBY-MT4 Real Server
5.91 × 420
Axi-US03-Live
10.24 × 793
2025.10.01 17:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
