İşlemler:
70
Kârla kapanan işlemler:
55 (78.57%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (21.43%)
En iyi işlem:
7.89 EUR
En kötü işlem:
-5.25 EUR
Brüt kâr:
41.92 EUR (4 897 pips)
Brüt zarar:
-23.73 EUR (2 875 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (6.05 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
12.08 EUR (9)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
47
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
1.58
Alış işlemleri:
66 (94.29%)
Satış işlemleri:
4 (5.71%)
Kâr faktörü:
1.77
Beklenen getiri:
0.26 EUR
Ortalama kâr:
0.76 EUR
Ortalama zarar:
-1.58 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-3.70 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-9.55 EUR (3)
Aylık büyüme:
36.38%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
11.54 EUR (17.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|69
|GBPJPY
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|23
|GBPJPY
|-2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2.3K
|GBPJPY
|-323
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.89 EUR
En kötü işlem: -5 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +6.05 EUR
Maksimum ardışık zarar: -3.70 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-Pro-4
|2.17 × 1256
|
RoboForex-Pro-5
|2.40 × 1617
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|2.80 × 250
|
RoboForex-Pro-6
|3.12 × 723
|
VantageInternational-Live 9
|3.56 × 32
|
RoboForex-Pro-3
|5.33 × 75
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|5.91 × 420
|
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
