Aleksander Bedov

FTHorizon MQL5

Aleksander Bedov
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
RoboForex-Pro
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
70
Kârla kapanan işlemler:
54 (77.14%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (22.86%)
En iyi işlem:
7.16 EUR
En kötü işlem:
-4.95 EUR
Brüt kâr:
41.49 EUR (48 663 pips)
Brüt zarar:
-23.81 EUR (25 977 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (7.89 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
8.33 EUR (6)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
47
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
2.98
Alış işlemleri:
66 (94.29%)
Satış işlemleri:
4 (5.71%)
Kâr faktörü:
1.74
Beklenen getiri:
0.25 EUR
Ortalama kâr:
0.77 EUR
Ortalama zarar:
-1.49 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-5.66 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-5.66 EUR (4)
Aylık büyüme:
35.36%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
5.94 EUR (9.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 69
GBPJPY 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 22
GBPJPY -2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 23K
GBPJPY -324
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.16 EUR
En kötü işlem: -5 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +7.89 EUR
Maksimum ardışık zarar: -5.66 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5
0.00 × 2
GerchikCo-MT5
0.00 × 4
OctaFX-Real2
0.00 × 21
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
Deriv-Server
0.00 × 4
TickmillEU-Live
0.00 × 3
Axiory-Live
0.00 × 1
LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
Teletrade-Sharp ECN
0.00 × 2
CloverMarket-Online
0.00 × 3
MarketEquityInc-Live
0.00 × 12
STMarket-Live
0.00 × 2
FxPro-MT5
0.00 × 3
FPMarkets-Live
0.00 × 1
NoahGlobal-Server
0.00 × 14
Exness-MT5Real2
0.00 × 4
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 4
77 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.01 17:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
