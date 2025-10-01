- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
70
Kârla kapanan işlemler:
54 (77.14%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (22.86%)
En iyi işlem:
7.16 EUR
En kötü işlem:
-4.95 EUR
Brüt kâr:
41.49 EUR (48 663 pips)
Brüt zarar:
-23.81 EUR (25 977 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (7.89 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
8.33 EUR (6)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
47
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
2.98
Alış işlemleri:
66 (94.29%)
Satış işlemleri:
4 (5.71%)
Kâr faktörü:
1.74
Beklenen getiri:
0.25 EUR
Ortalama kâr:
0.77 EUR
Ortalama zarar:
-1.49 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-5.66 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-5.66 EUR (4)
Aylık büyüme:
35.36%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
5.94 EUR (9.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|69
|GBPJPY
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|22
|GBPJPY
|-2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|23K
|GBPJPY
|-324
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.16 EUR
En kötü işlem: -5 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +7.89 EUR
Maksimum ardışık zarar: -5.66 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
GerchikCo-MT5
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 21
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Deriv-Server
|0.00 × 4
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 3
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
Teletrade-Sharp ECN
|0.00 × 2
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
MarketEquityInc-Live
|0.00 × 12
|
STMarket-Live
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
NoahGlobal-Server
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 4
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 4
