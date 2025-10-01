- Büyüme
İşlemler:
18
Kârla kapanan işlemler:
7 (38.88%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (61.11%)
En iyi işlem:
7.26 USD
En kötü işlem:
-2.78 USD
Brüt kâr:
26.23 USD (1 734 pips)
Brüt zarar:
-18.29 USD (1 422 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (9.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9.56 USD (2)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
42.75%
Maks. mevduat yükü:
0.39%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
1.30
Alış işlemleri:
10 (55.56%)
Satış işlemleri:
8 (44.44%)
Kâr faktörü:
1.43
Beklenen getiri:
0.44 USD
Ortalama kâr:
3.75 USD
Ortalama zarar:
-1.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-6.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.10 USD (3)
Aylık büyüme:
1.32%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.68 USD
Maksimum:
6.10 USD (1.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.00% (6.10 USD)
Varlığa göre:
0.19% (1.13 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|8
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|312
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.26 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +9.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.10 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 57
|
ICMarkets-Live22
|0.30 × 30
|
ICMarketsSC-Live26
|0.88 × 180
|
ICMarketsSC-Live25
|0.94 × 239
|
ICMarketsSC-Live24
|1.06 × 289
|
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 48
|
ICMarketsSC-Live07
|1.63 × 38
|
ICMarketsSC-Live14
|1.79 × 33
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|2.50 × 4
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.50 × 4
|
TradersWay-Live 2
|2.50 × 127
|
RoboForex-ECN-2
|2.78 × 103
|
ICMarketsSC-Live20
|2.91 × 46
|
Exness-Real20
|3.01 × 92
|
ICMarketsSC-Live31
|3.05 × 22
