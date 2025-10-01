- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
4 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (50.00%)
En iyi işlem:
0.50 EUR
En kötü işlem:
-0.03 EUR
Brüt kâr:
0.68 EUR (116 pips)
Brüt zarar:
-0.10 EUR (19 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (0.12 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
0.50 EUR (1)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
1.53%
Maks. mevduat yükü:
2.00%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
7.25
Alış işlemleri:
8 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
6.80
Beklenen getiri:
0.07 EUR
Ortalama kâr:
0.17 EUR
Ortalama zarar:
-0.03 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-0.08 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-0.08 EUR (3)
Aylık büyüme:
0.58%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
0.08 EUR (0.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.08% (0.08 EUR)
Varlığa göre:
0.22% (0.22 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|7
|USDCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|1
|USDCAD
|0
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|113
|USDCAD
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.50 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +0.12 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.08 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Mtrading-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Real
|0.00 × 1
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live6
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 7
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.22 × 46
|
ICMarketsSC-Live05
|0.26 × 50
|
ICMarketsSC-Live31
|0.35 × 227
|
AIMS-Live Server
|0.43 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.52 × 108
|
Exness-Real9
|0.52 × 25
|
TMGM.TradeMax-Live2
|0.52 × 273
|
ICMarketsSC-Live08
|0.55 × 1240
|
TOPFX-Live Server
|0.63 × 83
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.77 × 1112
|
ICMarketsSC-Live24
|0.82 × 13394
|
ICMarketsSC-Live32
|0.85 × 5374
|
ICMarketsSC-Live26
|0.87 × 143
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
USD
101
EUR
EUR
1
100%
8
50%
2%
6.79
0.07
EUR
EUR
0%
1:500