Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live05 0.00 × 2 ICMarkets-Live09 0.00 × 1 Mtrading-Live 0.00 × 1 RoboForex-Prime 0.00 × 1 ValutradesSeychelles-Real 0.00 × 1 FXPIG-LIVE 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Live6 0.00 × 1 DooPrime-Live 7 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 2 BlueberryMarkets-Live 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Live4 0.22 × 46 ICMarketsSC-Live05 0.26 × 50 ICMarketsSC-Live31 0.35 × 227 AIMS-Live Server 0.43 × 7 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.50 × 2 ICMarketsSC-Live27 0.52 × 108 Exness-Real9 0.52 × 25 TMGM.TradeMax-Live2 0.52 × 273 ICMarketsSC-Live08 0.55 × 1240 TOPFX-Live Server 0.63 × 83 VantageFXInternational-Live 6 0.67 × 3 ICMarketsSC-Live25 0.77 × 1112 ICMarketsSC-Live24 0.82 × 13394 ICMarketsSC-Live32 0.85 × 5374 ICMarketsSC-Live26 0.87 × 143 176 daha fazla...