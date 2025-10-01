- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
10 (76.92%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (23.08%)
En iyi işlem:
8.81 USD
En kötü işlem:
-5.10 USD
Brüt kâr:
50.69 USD (1 434 pips)
Brüt zarar:
-13.79 USD (376 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (17.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
17.94 USD (5)
Sharpe oranı:
0.63
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
7.24
Alış işlemleri:
7 (53.85%)
Satış işlemleri:
6 (46.15%)
Kâr faktörü:
3.68
Beklenen getiri:
2.84 USD
Ortalama kâr:
5.07 USD
Ortalama zarar:
-4.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-5.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.10 USD (1)
Aylık büyüme:
0.27%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
5.10 USD (0.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD.s
|7
|NZDCAD.s
|5
|AUDNZD.s
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD.s
|19
|NZDCAD.s
|15
|AUDNZD.s
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD.s
|537
|NZDCAD.s
|419
|AUDNZD.s
|102
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.81 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +17.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.10 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EBCFinancialGroupKY-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
