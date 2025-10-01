SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Scalping trades based on MacD signals
Nishaal Rooplall

Scalping trades based on MacD signals

Nishaal Rooplall
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 472%
ICMarketsSC-MT5-4
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
506
Kârla kapanan işlemler:
464 (91.69%)
Zararla kapanan işlemler:
42 (8.30%)
En iyi işlem:
154.47 USD
En kötü işlem:
-54.37 USD
Brüt kâr:
1 644.36 USD (1 554 140 pips)
Brüt zarar:
-466.55 USD (440 449 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (147.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
172.32 USD (20)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.53%
En son işlem:
12 dakika önce
Hafta başına işlemler:
51
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
11.92
Alış işlemleri:
443 (87.55%)
Satış işlemleri:
63 (12.45%)
Kâr faktörü:
3.52
Beklenen getiri:
2.33 USD
Ortalama kâr:
3.54 USD
Ortalama zarar:
-11.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-98.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-98.75 USD (2)
Aylık büyüme:
106.93%
Yıllık tahmin:
1 297.41%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
98.82 USD (8.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.45% (98.82 USD)
Varlığa göre:
3.15% (66.06 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 202
EURUSD 70
USDCAD 33
XAGUSD 32
XAUUSD 31
USTEC 27
USDJPY 27
EURJPY 20
GBPJPY 18
AUDUSD 17
NZDUSD 16
GBPUSD 13
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 237
EURUSD 4
USDCAD 18
XAGUSD 15
XAUUSD 18
USTEC 828
USDJPY 12
EURJPY 7
GBPJPY 24
AUDUSD 8
NZDUSD 3
GBPUSD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 998K
EURUSD -174
USDCAD 1K
XAGUSD 1.4K
XAUUSD 1.9K
USTEC 107K
USDJPY 579
EURJPY 827
GBPJPY 2.4K
AUDUSD 389
NZDUSD 253
GBPUSD 332
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +154.47 USD
En kötü işlem: -54 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +147.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -98.75 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 24
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.24 × 17
OctaFX-Real2
0.25 × 4
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.47 × 38
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
itexsys-Platform
0.56 × 9
OxSecurities-Live
0.60 × 5
VantageInternational-Live 4
0.70 × 92
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsSC-MT5-2
1.53 × 14663
ICMarketsSC-MT5
1.87 × 371
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
84 daha fazla...
Scalping trades taken based off MacD signals
İnceleme yok
2025.10.01 16:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 16:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.01 16:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.01 16:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 15:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.01 15:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.01 15:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
