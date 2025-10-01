SinyallerBölümler
Seng Qiong Ooi

GoGoldXAUUSD

Seng Qiong Ooi
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 7%
Axi-US03-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
27
Kârla kapanan işlemler:
27 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
4.82 GBP
En kötü işlem:
0.00 GBP
Brüt kâr:
71.50 GBP (9 783 pips)
Brüt zarar:
0.00 GBP
Maksimum ardışık kazanç:
27 (71.50 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
71.50 GBP (27)
Sharpe oranı:
4.80
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.93%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
56 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
27 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
2.65 GBP
Ortalama kâr:
2.65 GBP
Ortalama zarar:
0.00 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 GBP (0)
Aylık büyüme:
7.15%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 GBP
Maksimum:
0.00 GBP (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 GBP)
Varlığa göre:
6.96% (73.45 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 92
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 9.8K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.82 GBP
En kötü işlem: -0 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +71.50 GBP
Maksimum ardışık zarar: -0.00 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US03-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Ava-Real 3
3.27 × 15
Trading on XAUUSD (gold) with self developed EA and news filter.

Very high accuracy up to 98%, low drawdown with consistent profit target of more than 10% per month.

This is not a martingale strategy, trading signal setting WILL ALWAYS REMAIN as 0.01 lot hence just set your multiplier accordingly base on your account capital.

Backtested strategy with 4 years historical data, recommended setting as below:

ECN / Standard account (strategy not sensitive to spread)
Minimum capital required: USD100
Leverage: 1:500
Lot size setting: 0.01 lot per USD100 equity

Feel free to share and subscribe.
Thank you for your kind support & trust. 
If your account is making profit lesser than expected, please create an account with AxiTrader using the URL below:

İnceleme yok
2025.10.01 15:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.01 15:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GoGoldXAUUSD
Ayda 50 USD
7%
0
0
USD
1.1K
GBP
1
100%
27
100%
100%
n/a
2.65
GBP
7%
1:500
Kopyala

