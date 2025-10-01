SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Perfect Trade EA Scalper
Italo Fonseca De Melo Silva

Perfect Trade EA Scalper

0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
-5.62 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
-7.89 USD (10 165 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
-2.34
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
1 (50.00%)
Satış işlemleri:
1 (50.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-3.95 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
-3.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-7.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.89 USD (2)
Aylık büyüme:
-2.63%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.89 USD
Maksimum:
7.89 USD (2.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30 2
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30 -8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30 -10K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.00 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.89 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 131
Tickmill-Live
0.00 × 4
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
22.92 × 24
İnceleme yok
2025.10.01 15:09
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.01 15:09
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.01 15:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.01 15:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
