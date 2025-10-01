- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
35
Kârla kapanan işlemler:
26 (74.28%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (25.71%)
En iyi işlem:
438.00 USD
En kötü işlem:
-20.00 USD
Brüt kâr:
797.88 USD (6 045 pips)
Brüt zarar:
-31.73 USD (1 216 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (667.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
667.28 USD (9)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
45.16%
Maks. mevduat yükü:
4.03%
En son işlem:
30 dakika önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
21 dakika
Düzelme faktörü:
38.31
Alış işlemleri:
14 (40.00%)
Satış işlemleri:
21 (60.00%)
Kâr faktörü:
25.15
Beklenen getiri:
21.89 USD
Ortalama kâr:
30.69 USD
Ortalama zarar:
-3.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-4.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.00 USD (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.67 USD
Maksimum:
20.00 USD (0.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.13% (20.00 USD)
Varlığa göre:
0.08% (12.15 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|766
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +438.00 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +667.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.55 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
ok
