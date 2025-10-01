- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
10 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
745.61 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
1 560.91 USD (76 762 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
10 (1 560.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 560.91 USD (10)
Sharpe oranı:
0.62
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.12%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
8 (80.00%)
Satış işlemleri:
2 (20.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
156.09 USD
Ortalama kâr:
156.09 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
119.66%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
11.72% (310.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|9
|XAUUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|815
|XAUUSD
|746
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|2.2K
|XAUUSD
|75K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +745.61 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +1 560.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBS-Real-9
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live09
|0.08 × 24
|
ICMarketsSC-Live15
|0.40 × 469
|
XMGlobal-Real 43
|0.42 × 24
|
FXChoice-Pro Live
|0.50 × 8
|
ICMarketsSC-Live25
|0.57 × 21
|
Exness-Real11
|0.77 × 4179
|
Exness-Real27
|0.81 × 70074
|
Exness-Real12
|0.96 × 2036
|
XMTrading-Real 47
|1.34 × 29
|
OctaFX-Real6
|1.38 × 16
|
DuoMarkets-DemoBHS
|1.57 × 14
|
Exness-Real26
|1.72 × 466
|
DuoMarkets-Live04
|2.02 × 41
|
XMGlobal-Real 3
|3.81 × 312
|
XMGlobal-Real 16
|3.97 × 1476
|
InfinoxCapital-Live04
|4.50 × 4
|
IronFXBM-Real9
|5.02 × 335
|
RoboForex-ProCent-7
|5.20 × 766
|
Exness-Real
|5.48 × 180
|
RoboForex-Pro-2
|6.07 × 28
|
RoboForex-Pro-3
|6.32 × 22
|
ICMarkets-Live22
|7.00 × 1
|
VTMarkets-Live 4
|7.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-4
|7.93 × 68
