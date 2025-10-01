SinyallerBölümler
Anton Shamrai

AS official

Anton Shamrai
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
AMarkets-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
0
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
-0.05 USD
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
9.68%
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
0.00 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.05 USD
Maksimum:
0.05 USD (0.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.06% (0.12 USD)

Dağılım

Veri yok

  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.00 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AMarkets-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Я — Антон Шамрай, трейдер, прошедший обучение в @tradercampofficial


Работаю по теханализу, проверенному риск-менеджменту и собственным стратегиям (Katana, ТС Кличко, Alligator + Fractal).



📬 Что ты получишь:


🔹 Точные сигналы в текстовом формате, включающие:

– Тип сделки: покупка / продажа / отложенный ордер

– Уровни: вход, тейк-профит, стоп-лосс, трейлинг-стоп

– Никакой воды — только чёткие точки входа и выхода


🔹 Утренняя аналитика рынка

– Каждый рабочий день в 10:00 по Киеву / Москве

– Краткий обзор текущей ситуации по ключевым инструментам



🗓 Расписание работы канала:


📌 Сигналы — в течение всей рабочей недели (Пн–Пт)

📌 Рынок сегодня — обзоры в 10:00 ежедневно

📌 Выходные — время для отдыха и анализа



💼 Моя философия:


Трейдинг — это не азарт, а система.

Я делаю акцент на стабильность, логику и дисциплину.

Формула Успеха — это результат работы, а не случайность.



🛡 Рекомендация:


Money management:  маячок 1%-2% от депозита, рабочий обьем 2-5% от депозита


Торговля ведётся с использованием брокера Amarkets — надёжная платформа для качественного исполнения сделок. Рекомендую.

Ссылка для регистрации https://profit-market.info/sign-up/real/?g=RELX5D



📲 Подписывайся на канал и начинай путь к стабильному трейдингу.

Проверенные сигналы. Ясные правила. Минимум эмоций.


İnceleme yok
2025.10.01 14:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 14:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 14:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.01 14:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.01 14:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
