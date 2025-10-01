- Büyüme
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
5 (55.55%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (44.44%)
En iyi işlem:
334.98 USD
En kötü işlem:
-634.98 USD
Brüt kâr:
482.17 USD (2 461 pips)
Brüt zarar:
-701.61 USD (575 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (109.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
334.98 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
19.41%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.33
Alış işlemleri:
7 (77.78%)
Satış işlemleri:
2 (22.22%)
Kâr faktörü:
0.69
Beklenen getiri:
-24.38 USD
Ortalama kâr:
96.43 USD
Ortalama zarar:
-175.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-635.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-635.64 USD (2)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
663.24 USD
Maksimum:
663.24 USD (0.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.64% (639.96 USD)
Varlığa göre:
0.14% (141.72 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NDX
|5
|XAUUSD
|2
|GBPCAD
|1
|WS30
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NDX
|-159
|XAUUSD
|-1
|GBPCAD
|-1
|WS30
|-58
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NDX
|2K
|XAUUSD
|-5
|GBPCAD
|-18
|WS30
|-115
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +334.98 USD
En kötü işlem: -635 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +109.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -635.64 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 66
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.52 × 230
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|3.85 × 84
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
Weltrade-Real
|6.26 × 231
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
FBS-Real
|10.00 × 1
|
FxPro-MT5
|18.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|23.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 149 USD
-0%
0
0
USD
USD
100K
USD
USD
1
100%
9
55%
100%
0.68
-24.38
USD
USD
1%
1:200