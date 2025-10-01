- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
24
Kârla kapanan işlemler:
21 (87.50%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (12.50%)
En iyi işlem:
49.94 USD
En kötü işlem:
-24.25 USD
Brüt kâr:
145.84 USD (10 643 pips)
Brüt zarar:
-34.45 USD (3 327 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (52.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
61.56 USD (3)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.47%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
3.47
Alış işlemleri:
15 (62.50%)
Satış işlemleri:
9 (37.50%)
Kâr faktörü:
4.23
Beklenen getiri:
4.64 USD
Ortalama kâr:
6.94 USD
Ortalama zarar:
-11.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-32.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-32.09 USD (2)
Aylık büyüme:
3.71%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
32.09 USD (1.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.05% (32.09 USD)
Varlığa göre:
4.45% (138.30 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|EURUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|106
|EURUSD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|7.1K
|EURUSD
|220
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +49.94 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +52.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -32.09 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
Tickmill-Live
|0.46 × 606
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 60
|
ICMarkets-Live07
|0.57 × 223
|
ICMarketsSC-Live09
|0.63 × 57
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.67 × 6
|
Tickmill-Live02
|0.69 × 941
|
ICMarkets-Live04
|0.80 × 15
|
ICMarketsSC-Live23
|0.83 × 29
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.99 × 94
|
ICMarkets-Live05
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|1.05 × 82
|
Pepperstone-Edge12
|1.08 × 66
|
ICMarkets-Live12
|1.18 × 788
|
Tickcopy-Real
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live03
|1.30 × 20
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
ICMarkets-Live22
|1.36 × 28
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
4%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
1
100%
24
87%
100%
4.23
4.64
USD
USD
4%
1:500