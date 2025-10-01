- Büyüme
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
7 (63.63%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (36.36%)
En iyi işlem:
41.58 USD
En kötü işlem:
-17.38 USD
Brüt kâr:
180.66 USD (1 254 075 pips)
Brüt zarar:
-32.32 USD (2 757 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (88.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
88.95 USD (3)
Sharpe oranı:
0.73
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.98%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
8.54
Alış işlemleri:
11 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
5.59
Beklenen getiri:
13.49 USD
Ortalama kâr:
25.81 USD
Ortalama zarar:
-8.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-17.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.38 USD (1)
Aylık büyüme:
24.72%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17.38 USD
Maksimum:
17.38 USD (2.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.55% (9.51 USD)
Varlığa göre:
1.00% (6.92 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|4
|EURJPY
|2
|EURUSD
|1
|GBPAUD
|1
|GBPUSD
|1
|USDJPY
|1
|EURAUD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|118
|EURJPY
|35
|EURUSD
|-17
|GBPAUD
|-10
|GBPUSD
|-5
|USDJPY
|27
|EURAUD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|1.2M
|EURJPY
|5.2K
|EURUSD
|-858
|GBPAUD
|-1.4K
|GBPUSD
|-466
|USDJPY
|2K
|EURAUD
|-19
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +41.58 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +88.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.38 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 34
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 673
|
ICTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real8
|0.29 × 454
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 176
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.49 × 109
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
Manual trading with pullback strategy
TF: H4/D1
No Scalping, No Grid, No Martingale
