- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
12 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (20.00%)
En iyi işlem:
5.62 USD
En kötü işlem:
-3.44 USD
Brüt kâr:
36.98 USD (36 953 pips)
Brüt zarar:
-6.75 USD (6 750 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (22.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
22.33 USD (8)
Sharpe oranı:
0.75
Alım-satım etkinliği:
13.79%
Maks. mevduat yükü:
3.87%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
5.54
Alış işlemleri:
15 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
5.48
Beklenen getiri:
2.02 USD
Ortalama kâr:
3.08 USD
Ortalama zarar:
-2.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-5.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.46 USD (2)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.46 USD
Maksimum:
5.46 USD (0.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.55% (5.46 USD)
Varlığa göre:
1.14% (11.55 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|30
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|30K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.62 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +22.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.46 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 33 USD
3%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
0%
15
80%
14%
5.47
2.02
USD
USD
1%
1:500