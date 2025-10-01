SinyallerBölümler
James Samuel Omondi

Soko 5

James Samuel Omondi
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 39 USD karşılığında kopyalayın
0%
FPMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
9 (90.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (10.00%)
En iyi işlem:
43.90 AUD
En kötü işlem:
-38.24 AUD
Brüt kâr:
245.57 AUD (3 062 pips)
Brüt zarar:
-42.65 AUD (537 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (191.87 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
191.87 AUD (7)
Sharpe oranı:
0.96
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.21
Alış işlemleri:
5 (50.00%)
Satış işlemleri:
5 (50.00%)
Kâr faktörü:
5.76
Beklenen getiri:
20.29 AUD
Ortalama kâr:
27.29 AUD
Ortalama zarar:
-42.65 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-38.24 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-38.24 AUD (1)
Aylık büyüme:
2.04%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.35 AUD
Maksimum:
38.94 AUD (0.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 AUD)
Varlığa göre:
0.29% (29.84 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.r 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.r 155
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.r 2.5K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +43.90 AUD
En kötü işlem: -38 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +191.87 AUD
Maksimum ardışık zarar: -38.24 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.01 14:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.01 14:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
