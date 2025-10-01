Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OxSecurities-Live 0.00 × 1 VantageInternational-Live 4 0.00 × 1 FPMarkets-Live3 0.00 × 7 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 3 FXView2-Live 0.00 × 2 Exness-Real 0.00 × 5 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 6 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live19 0.00 × 33 Pepperstone-Edge07 0.00 × 2 LiteFinance-ECN2.com 0.00 × 1 Exness-Real18 0.00 × 20 OctaFX-Real8 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live31 0.00 × 2 InfinoxCapital-Live03 0.00 × 8 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 35 ICMarketsSC-Live11 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live10 0.05 × 20 ICMarketsSC-Live27 0.06 × 100 ICMarketsEU-Live17 0.09 × 75 Exness-Real28 0.10 × 58 XMGlobal-Real 2 0.11 × 36 VantageInternational-Live 10 0.11 × 35 OctaFX-Real5 0.15 × 20 52 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya