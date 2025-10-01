- Büyüme
İşlemler:
73
Kârla kapanan işlemler:
39 (53.42%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (46.58%)
En iyi işlem:
39.55 USD
En kötü işlem:
-32.42 USD
Brüt kâr:
276.06 USD (2 980 pips)
Brüt zarar:
-724.36 USD (27 486 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (33.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
48.80 USD (2)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
44 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
29 dakika
Düzelme faktörü:
-0.96
Alış işlemleri:
45 (61.64%)
Satış işlemleri:
28 (38.36%)
Kâr faktörü:
0.38
Beklenen getiri:
-6.14 USD
Ortalama kâr:
7.08 USD
Ortalama zarar:
-21.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-20.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-85.14 USD (3)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
61%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
448.60 USD
Maksimum:
468.98 USD (126.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
46.20% (468.68 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|34
|GBPUSD
|24
|XAUUSD
|4
|AUDUSD
|3
|USDJPY
|2
|GBPJPY
|1
|AUDCHF
|1
|EURCAD
|1
|CHFJPY
|1
|NZDUSD
|1
|USDCAD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-223
|GBPUSD
|-123
|XAUUSD
|-35
|AUDUSD
|6
|USDJPY
|-35
|GBPJPY
|32
|AUDCHF
|3
|EURCAD
|-26
|CHFJPY
|-22
|NZDUSD
|-1
|USDCAD
|-26
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-570
|GBPUSD
|-289
|XAUUSD
|-24K
|AUDUSD
|72
|USDJPY
|-65
|GBPJPY
|443
|AUDCHF
|300
|EURCAD
|-211
|CHFJPY
|-225
|NZDUSD
|11
|USDCAD
|-64
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
En iyi işlem: +39.55 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +33.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.58 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.53 × 970
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.90 × 21
|
FPMarketsLLC-Live
|1.13 × 53
|
ICTrading-MT5-4
|1.22 × 226
|
Exness-MT5Real15
|1.40 × 422
|
GOMarketsMU-Live
|1.50 × 26
|
Exness-MT5Real12
|1.65 × 128
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.74 × 87
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.34 × 319
|
Exness-MT5Real11
|4.00 × 11
|
Exness-MT5Real7
|4.86 × 70
|
Exness-MT5Real
|5.22 × 94
|
Exness-MT5Real6
|5.35 × 63
|
Ava-Real 1-MT5
|5.42 × 19
|
Exness-MT5Real3
|5.92 × 36
|
Weltrade-Real
|5.96 × 113
|
OctaFX-Real2
|6.00 × 1
