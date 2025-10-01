SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Quang VU
Vu Hong Quang

Quang VU

Vu Hong Quang
0 inceleme
25 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -43%
Exness-MT5Real8
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
73
Kârla kapanan işlemler:
39 (53.42%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (46.58%)
En iyi işlem:
39.55 USD
En kötü işlem:
-32.42 USD
Brüt kâr:
276.06 USD (2 980 pips)
Brüt zarar:
-724.36 USD (27 486 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (33.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
48.80 USD (2)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
44 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
29 dakika
Düzelme faktörü:
-0.96
Alış işlemleri:
45 (61.64%)
Satış işlemleri:
28 (38.36%)
Kâr faktörü:
0.38
Beklenen getiri:
-6.14 USD
Ortalama kâr:
7.08 USD
Ortalama zarar:
-21.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-20.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-85.14 USD (3)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
61%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
448.60 USD
Maksimum:
468.98 USD (126.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
46.20% (468.68 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 34
GBPUSD 24
XAUUSD 4
AUDUSD 3
USDJPY 2
GBPJPY 1
AUDCHF 1
EURCAD 1
CHFJPY 1
NZDUSD 1
USDCAD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -223
GBPUSD -123
XAUUSD -35
AUDUSD 6
USDJPY -35
GBPJPY 32
AUDCHF 3
EURCAD -26
CHFJPY -22
NZDUSD -1
USDCAD -26
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -570
GBPUSD -289
XAUUSD -24K
AUDUSD 72
USDJPY -65
GBPJPY 443
AUDCHF 300
EURCAD -211
CHFJPY -225
NZDUSD 11
USDCAD -64
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +39.55 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +33.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.58 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Alpari-MT5
0.00 × 10
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.53 × 970
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
Exness-MT5Real15
1.40 × 422
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Exness-MT5Real12
1.65 × 128
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
2.74 × 87
ICMarketsSC-MT5-2
3.34 × 319
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
Exness-MT5Real7
4.86 × 70
Exness-MT5Real
5.22 × 94
Exness-MT5Real6
5.35 × 63
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
Exness-MT5Real3
5.92 × 36
Weltrade-Real
5.96 × 113
OctaFX-Real2
6.00 × 1
İnceleme yok
2025.10.01 12:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 43 days
