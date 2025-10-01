SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / AnhTruong KaKa
HOANG THI COI Hoang Thi

AnhTruong KaKa

HOANG THI COI Hoang Thi
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 17%
Exness-MT5Real31
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
180
Kârla kapanan işlemler:
103 (57.22%)
Zararla kapanan işlemler:
77 (42.78%)
En iyi işlem:
13.83 USD
En kötü işlem:
-15.86 USD
Brüt kâr:
199.22 USD (355 534 pips)
Brüt zarar:
-147.24 USD (398 231 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (10.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
34.11 USD (4)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
96.82%
Maks. mevduat yükü:
42.77%
En son işlem:
9 dakika önce
Hafta başına işlemler:
186
Ort. tutma süresi:
25 dakika
Düzelme faktörü:
2.13
Alış işlemleri:
89 (49.44%)
Satış işlemleri:
91 (50.56%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
0.29 USD
Ortalama kâr:
1.93 USD
Ortalama zarar:
-1.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-9.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.86 USD (1)
Aylık büyüme:
17.34%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.07 USD
Maksimum:
24.39 USD (10.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.09% (24.39 USD)
Varlığa göre:
16.94% (59.57 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 68
US30 47
BTCUSD 22
ETHUSD 18
USTEC 17
USOIL 4
US30_x10 4
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 54
US30 4
BTCUSD 14
ETHUSD -5
USTEC -5
USOIL -3
US30_x10 -6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 12K
US30 449
BTCUSD -32K
ETHUSD -5.3K
USTEC -17K
USOIL -254
US30_x10 -611
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13.83 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +10.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.53 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real31
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.75 × 4
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.01 11:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AnhTruong KaKa
Ayda 30 USD
17%
0
0
USD
352
USD
1
87%
180
57%
97%
1.35
0.29
USD
17%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.