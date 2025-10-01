SinyallerBölümler
Michele Antonicelli

Index Strategy

Michele Antonicelli
büyüme başlangıcı: 2025 2%
Tradeview-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
19
Kârla kapanan işlemler:
12 (63.15%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (36.84%)
En iyi işlem:
1.75 EUR
En kötü işlem:
-1.30 EUR
Brüt kâr:
8.95 EUR (9 612 pips)
Brüt zarar:
-4.31 EUR (2 637 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (1.85 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1.85 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.45
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.87%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
3.09
Alış işlemleri:
1 (5.26%)
Satış işlemleri:
18 (94.74%)
Kâr faktörü:
2.08
Beklenen getiri:
0.24 EUR
Ortalama kâr:
0.75 EUR
Ortalama zarar:
-0.62 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.30 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1.30 EUR (1)
Aylık büyüme:
1.85%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.05 EUR
Maksimum:
1.50 EUR (0.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.52% (1.35 EUR)
Varlığa göre:
1.89% (4.92 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
UK100 17
AUS200 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
UK100 4
AUS200 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
UK100 4.2K
AUS200 2.7K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.75 EUR
En kötü işlem: -1 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1.85 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1.30 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tradeview-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Strategy name: Grid Balance

Type: Grid Trading without martingale


This signal applies a grid strategy without martingale, opening trades only when the market reaches oversold or overbought conditions.

The target is consistent growth, with an expected average performance of around 1% per day, or approximately 25% per month.

  • ✅ No martingale, no exponential lot increase

  • ✅ Entries only at oversold/overbought levels

  • ✅ Dynamic Take Profit for fast cycle closures

  • ✅ Minimum recommended capital: 500 USD or EUR

Nome strategia: Grid Balance

Tipo: Grid Trading senza martingala


