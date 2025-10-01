- Büyüme
İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
4 (25.00%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (75.00%)
En iyi işlem:
6.75 USD
En kötü işlem:
-1.71 USD
Brüt kâr:
7.09 USD (709 pips)
Brüt zarar:
-11.73 USD (1 011 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (7.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7.09 USD (4)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
47.50%
Maks. mevduat yükü:
9.69%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
38 dakika
Düzelme faktörü:
-0.40
Alış işlemleri:
6 (37.50%)
Satış işlemleri:
10 (62.50%)
Kâr faktörü:
0.60
Beklenen getiri:
-0.29 USD
Ortalama kâr:
1.77 USD
Ortalama zarar:
-0.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-11.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.73 USD (12)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.73 USD
Maksimum:
11.73 USD (254.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.18% (11.73 USD)
Varlığa göre:
5.92% (44.84 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|GBPUSD
|5
|USDCHF
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-1
|GBPUSD
|-3
|USDCHF
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-124
|GBPUSD
|-149
|USDCHF
|-29
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.75 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +7.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.73 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.55 × 84
|
EurotradeSA-Live01
|0.60 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live
|0.69 × 1122
|
ICMarkets-Live07
|0.75 × 447
|
Tickmill-Live02
|0.78 × 1742
|
ICMarketsSC-Live23
|0.90 × 20
|
ATCBrokers-Live 1
|1.00 × 3
|
ICMarkets-Live12
|1.13 × 1002
|
ICMarketsSC-Live15
|1.15 × 1175
|
ICMarkets-Live18
|1.29 × 45
|
ICMarkets-Live22
|1.33 × 39
|
Pepperstone-Demo01
|1.33 × 3
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2852
|
ICMarketsSC-Live06
|1.35 × 873
|
LQD1-Live01
|1.45 × 453
|
Exness-Real3
|1.49 × 63
