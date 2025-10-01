SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Mayank Prop Account
Mayank Bharat Bhatt Bha Bhatt

Mayank Prop Account

Mayank Bharat Bhatt Bha Bhatt
0 inceleme
Güvenilirlik
41 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
7StreetCorporation-Server
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
93
Kârla kapanan işlemler:
62 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (33.33%)
En iyi işlem:
25 588.00 USD
En kötü işlem:
-10 184.00 USD
Brüt kâr:
278 034.11 USD (2 815 005 pips)
Brüt zarar:
-79 523.56 USD (598 897 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (99 696.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
99 696.49 USD (15)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.95%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
13 gün
Düzelme faktörü:
10.77
Alış işlemleri:
53 (56.99%)
Satış işlemleri:
40 (43.01%)
Kâr faktörü:
3.50
Beklenen getiri:
2 134.52 USD
Ortalama kâr:
4 484.42 USD
Ortalama zarar:
-2 565.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-18 429.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18 429.04 USD (5)
Aylık büyüme:
1.58%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
18 429.04 USD (2.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30 24
NAS100 23
XAUUSD 21
GER40 10
GBPUSD 4
XAGUSD 4
UKOIL 4
USDJPY 2
GBPJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30 65K
NAS100 75K
XAUUSD 27K
GER40 -17K
GBPUSD 24K
XAGUSD 20K
UKOIL 5.6K
USDJPY 84
GBPJPY -1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30 1M
NAS100 1.1M
XAUUSD 32K
GER40 65K
GBPUSD 3.6K
XAGUSD 1.3K
UKOIL 12K
USDJPY 242
GBPJPY -1.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +25 588.00 USD
En kötü işlem: -10 184 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +99 696.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -18 429.04 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "7StreetCorporation-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

asda
İnceleme yok
2025.10.01 10:59
No swaps are charged on the signal account
2025.10.01 10:59
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Mayank Prop Account
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
539K
USD
41
0%
93
66%
100%
3.49
2 134.52
USD
0%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.