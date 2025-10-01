- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
60
Kârla kapanan işlemler:
47 (78.33%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (21.67%)
En iyi işlem:
3.66 USD
En kötü işlem:
-4.62 USD
Brüt kâr:
74.30 USD (2 476 pips)
Brüt zarar:
-26.38 USD (1 167 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (62.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
62.22 USD (36)
Sharpe oranı:
0.51
Alım-satım etkinliği:
48.89%
Maks. mevduat yükü:
34.76%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
66
Ort. tutma süresi:
48 dakika
Düzelme faktörü:
2.93
Alış işlemleri:
5 (8.33%)
Satış işlemleri:
55 (91.67%)
Kâr faktörü:
2.82
Beklenen getiri:
0.80 USD
Ortalama kâr:
1.58 USD
Ortalama zarar:
-2.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-16.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.36 USD (8)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
16.36 USD (4.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.07% (16.36 USD)
Varlığa göre:
12.33% (57.03 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|48
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|1.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.66 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 36
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +62.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.36 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 16
|
XMGlobal-Real 15
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Exness-Real30
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 2
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 4
|
GMI-Live12
|0.00 × 6
|
AltairInc-Live
|0.00 × 1
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
13%
0
0
USD
USD
385
USD
USD
1
0%
60
78%
49%
2.81
0.80
USD
USD
12%
1:200