Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro.com-Real06" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ACYFX-Live 0.00 × 8 USGFX-Live2 0.00 × 1 ICMarkets-Live08 0.00 × 10 Tickmill-Live 0.00 × 28 Tickmill-Live04 0.00 × 25 Tickmill-Live02 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live11 0.00 × 47 IMFCapital-Live 0.06 × 33 ICMarkets-Live11 0.20 × 239 ICMarkets-Live12 0.39 × 33 FxPro.com-Real06 0.61 × 9397 AUSForex-Live 2 1.50 × 2 Ava-Real 5 1.61 × 103 XMGlobal-Real 251 1.66 × 1104 XMGlobal-Real 6 2.63 × 8 Swissquote-Live6 5.00 × 5 InfinoxCapital-Live05 7.19 × 172