İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
8 (88.88%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (11.11%)
En iyi işlem:
260.00 USD
En kötü işlem:
-158.00 USD
Brüt kâr:
1 072.00 USD (532 pips)
Brüt zarar:
-158.00 USD (79 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (556.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
556.00 USD (4)
Sharpe oranı:
0.88
Alım-satım etkinliği:
8.94%
Maks. mevduat yükü:
72.72%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
52 dakika
Düzelme faktörü:
5.78
Alış işlemleri:
5 (55.56%)
Satış işlemleri:
4 (44.44%)
Kâr faktörü:
6.78
Beklenen getiri:
101.56 USD
Ortalama kâr:
134.00 USD
Ortalama zarar:
-158.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-158.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-158.00 USD (1)
Aylık büyüme:
15.23%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
158.00 USD (2.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.41% (158.00 USD)
Varlığa göre:
25.70% (1 644.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|914
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|453
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +260.00 USD
En kötü işlem: -158 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +556.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -158.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro.com-Real06" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ACYFX-Live
|0.00 × 8
|
USGFX-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 10
|
Tickmill-Live
|0.00 × 28
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 47
|
IMFCapital-Live
|0.06 × 33
|
ICMarkets-Live11
|0.20 × 239
|
ICMarkets-Live12
|0.39 × 33
|
FxPro.com-Real06
|0.61 × 9397
|
AUSForex-Live 2
|1.50 × 2
|
Ava-Real 5
|1.61 × 103
|
XMGlobal-Real 251
|1.66 × 1104
|
XMGlobal-Real 6
|2.63 × 8
|
Swissquote-Live6
|5.00 × 5
|
InfinoxCapital-Live05
|7.19 × 172
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
15%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
1
0%
9
88%
9%
6.78
101.56
USD
USD
26%
1:500