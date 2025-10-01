- Büyüme
İşlemler:
23
Kârla kapanan işlemler:
9 (39.13%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (60.87%)
En iyi işlem:
29.28 USD
En kötü işlem:
-11.90 USD
Brüt kâr:
65.64 USD (2 815 pips)
Brüt zarar:
-83.50 USD (4 910 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (58.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
58.16 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
24 dakika
Düzelme faktörü:
-0.30
Alış işlemleri:
1 (4.35%)
Satış işlemleri:
22 (95.65%)
Kâr faktörü:
0.79
Beklenen getiri:
-0.78 USD
Ortalama kâr:
7.29 USD
Ortalama zarar:
-5.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-48.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-48.04 USD (9)
Aylık büyüme:
-3.57%
Algo alım-satım:
56%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17.86 USD
Maksimum:
59.00 USD (10.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-18
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-2.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 530
|
Tickmill-Live
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.83 × 8219
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3437
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 3441
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1919
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
|
VantageFX-Live
|7.33 × 3
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.80 × 5
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|8.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|9.00 × 4
|
Coinexx-Live
|9.50 × 2
|
Exness-MT5Real6
|10.40 × 30
PowerX is focus on Gold, Currency, Crypto.
İnceleme yok