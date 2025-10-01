SinyallerBölümler
Thyda Saing

PowerX

Thyda Saing
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
23
Kârla kapanan işlemler:
9 (39.13%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (60.87%)
En iyi işlem:
29.28 USD
En kötü işlem:
-11.90 USD
Brüt kâr:
65.64 USD (2 815 pips)
Brüt zarar:
-83.50 USD (4 910 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (58.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
58.16 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
24 dakika
Düzelme faktörü:
-0.30
Alış işlemleri:
1 (4.35%)
Satış işlemleri:
22 (95.65%)
Kâr faktörü:
0.79
Beklenen getiri:
-0.78 USD
Ortalama kâr:
7.29 USD
Ortalama zarar:
-5.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-48.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-48.04 USD (9)
Aylık büyüme:
-3.57%
Algo alım-satım:
56%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17.86 USD
Maksimum:
59.00 USD (10.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -18
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -2.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +29.28 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +58.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -48.04 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Tickmill-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.83 × 8219
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
Exness-MT5Real5
3.48 × 3437
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3441
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1919
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
VantageFX-Live
7.33 × 3
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.00 × 4
Coinexx-Live
9.50 × 2
Exness-MT5Real6
10.40 × 30
7 daha fazla...
PowerX is focus on Gold, Currency, Crypto.
İnceleme yok
2025.10.01 07:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.01 07:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
