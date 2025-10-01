- Büyüme
İşlemler:
173
Kârla kapanan işlemler:
125 (72.25%)
Zararla kapanan işlemler:
48 (27.75%)
En iyi işlem:
118.80 USD
En kötü işlem:
-236.20 USD
Brüt kâr:
3 995.96 USD (56 363 pips)
Brüt zarar:
-3 422.15 USD (54 507 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (1 221.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 221.00 USD (14)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.64
Alış işlemleri:
99 (57.23%)
Satış işlemleri:
74 (42.77%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
3.32 USD
Ortalama kâr:
31.97 USD
Ortalama zarar:
-71.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-454.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-456.61 USD (2)
Aylık büyüme:
40.33%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
359.01 USD
Maksimum:
896.61 USD (42.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|173
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDb
|574
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDb
|1.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
En iyi işlem: +118.80 USD
En kötü işlem: -236 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 221.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -454.57 USD
