Suratmin Elim

EA GBPTECH GOLD STAR 24

Suratmin Elim
0 inceleme
36 hafta
0 / 0 USD
0%
Monex-Server5
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
173
Kârla kapanan işlemler:
125 (72.25%)
Zararla kapanan işlemler:
48 (27.75%)
En iyi işlem:
118.80 USD
En kötü işlem:
-236.20 USD
Brüt kâr:
3 995.96 USD (56 363 pips)
Brüt zarar:
-3 422.15 USD (54 507 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (1 221.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 221.00 USD (14)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.64
Alış işlemleri:
99 (57.23%)
Satış işlemleri:
74 (42.77%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
3.32 USD
Ortalama kâr:
31.97 USD
Ortalama zarar:
-71.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-454.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-456.61 USD (2)
Aylık büyüme:
40.33%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
359.01 USD
Maksimum:
896.61 USD (42.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDb 173
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDb 574
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDb 1.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +118.80 USD
En kötü işlem: -236 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 221.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -454.57 USD

