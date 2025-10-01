- Büyüme
İşlemler:
23
Kârla kapanan işlemler:
17 (73.91%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (26.09%)
En iyi işlem:
24.08 USD
En kötü işlem:
-30.53 USD
Brüt kâr:
117.43 USD (9 413 pips)
Brüt zarar:
-85.14 USD (8 258 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (34.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
34.38 USD (10)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
10.00%
Maks. mevduat yükü:
12.74%
En son işlem:
23 dakika önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
26 dakika
Düzelme faktörü:
0.56
Alış işlemleri:
19 (82.61%)
Satış işlemleri:
4 (17.39%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
1.40 USD
Ortalama kâr:
6.91 USD
Ortalama zarar:
-14.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-57.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-57.32 USD (2)
Aylık büyüme:
2.26%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
57.32 USD (5.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.74% (57.32 USD)
Varlığa göre:
11.23% (229.09 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|32
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +24.08 USD
En kötü işlem: -31 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +34.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -57.32 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Ava-Real 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Maintain a monthly net value of $2,000, and the funds for copy trading should not be less than $1,000.
If your trading costs are low, your monthly profits can increase by 2%-4%.
For orders that require reducing positions, I will place them separately.
İnceleme yok
